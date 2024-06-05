カニエ・ウェストが元従業員から性的嫌がらせや不当解雇、賃金未払いなどで提訴された。エンタメサイト「E!」を初め複数のマスコミが報じている。同サイトによると訴えたのはかつてカニエのアシスタントとして働いていたローレン・ピショッタ。2021年7月にカニエに雇われた。当時彼女はインフルエンサーとして活動、SNSと成人向けサブスクリプションサービス、オンリーファンズで年間100万ドル（約1.5億円）の収入を得ていた。カニ