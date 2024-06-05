『Number_i』平野紫耀岸優太神宮寺勇太と『King & Prince』郄橋海人のものとみられる音声データが流出し、物議を醸している。流出した音声は１分程度のもので、まだキンプリとして５人が活動している時のものとみられる。気になる中身については、男性ならではの会話で、スキャンダル性はほとんどない。現場には永瀬廉もいたと思われるが、発言は確認できなかった。スポーツ紙芸能担当記者の話。「会話の中身は年ご