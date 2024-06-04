春先の寒さが故障の引き金か米大リーグ、メッツの藤浪晋太郎投手が右肩の故障で負傷者リスト（IL）入りし、1ヵ月が経過しようとしている。IL入り後は動向が途絶えていたが、日本時間6月1日に大リーグ公式サイトの記者が復帰まで6〜8週間が見込まれていることを自身のSNSで伝え、当初予想されていた通り、長期離脱は免れ得ない状況のようだ。【写真】クリッとした瞳が印象的！30歳の誕生日に合わせて公開された「可愛かった頃の