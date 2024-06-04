蓮舫氏（写真・時事通信）6月2日、『ワイドナショー』（フジテレビ系）に出演したタレントの眞鍋かをりは、東京都知事選（6月20日告示、7月7日投開票）についてのコメントを求められ、開口一番、こう言い放った。「蓮舫さんが出てきたことによって、国政の構図がそのまま都知事選にも流れてきちゃっているような感覚になって。都民としては選挙に対してのテンションがあんまり上がらないというか。自民党の裏金問題があって、