お笑いタレントの関根勤（70）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。所属事務所「浅井企画」の危機を救ったタレントの萩本欽一（83）の伝説を語った。関根は「昔ですけどね。名前は出せませんけども、あるタレントが、ミュージシャンと一緒に海外へ行っちゃったわけですよ。契約違反なわけですよ、ドラマとか」と、事務所の一大事を回顧。そのタレントは「不倫だから、相手が結婚してるから、ス