カブス−ホワイトソックス」（４日、シカゴ）カブス今永昇太投手が先発。三回まで２安打無失点に抑えていたが、四回に４安打を集中され一挙５失点と炎上した。四回は連打で無死一、二塁。ここで三ゴロ失策で１点を失った。その後１死二、三塁から、６番リーに２点適時二塁打。乱れたリズムを立て直せず、２死二塁からソーサに２ランを被弾。この回だけでまさかの５失点となり、本拠地も騒然となった。前々回まで防御率