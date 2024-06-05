神奈川県警によると、5日午前、JR横浜駅の東海道線ホームで刃物を持った男が座り込んでいると110番があった。男は刃物を持って電車に乗り込み、電車が停車した川崎駅で県警が銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。けが人はいなかった。