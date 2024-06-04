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「ゴゴスマ」中継に櫻井翔が映り込みスタジオ仰天「マジなの？」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 4日の「ゴゴスマ」では、茨城・潮来市からの中継リポートがあった
  • めがねをかけた2人が取材に応じ、うち1人がアンガールズ・田中卓志と判明
  • やがてもう1人が櫻井翔と分かり、スタジオは「マジなの？」と騒然となった
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