タプタプの二の腕は「服でカバー」という方は少なくないと思いますが、実際は腕を露出した時の見た目印象こそ大切。それに同じ体重であっても、二の腕が引き締っているだけで細見えします。そこで細腕を手に入れるべく習慣にしたいのが、１日１分程度と手軽にできるピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド・フォー・ジ・アッパーアームズ】です。&#127804;続けるほどに見た目ほっそり【痩せやすい体＆細腕】に導く簡単習慣&#1