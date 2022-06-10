とんかつ専門店『松のや・松乃家』は、「レモン風味のねぎ塩ダレ」を、2022年6月8日（水）より、高速PA店舗、沖縄店舗を除く全国の『松のや・松乃家』で販売中。刻みねぎに爽やかなレモン♪「レモン風味のねぎ塩ダレ」●レモン風味のねぎ塩ロースかつ定食《価格》690円（税込）●レモン風味のねぎ塩ささみかつ定食《価格》730円（税込）●レモン風味のねぎ塩唐揚げ定食《価格》4個 730円、6個 890円（ともに税込）●レモン風味のね