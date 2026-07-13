日本最大級の競走馬セール「セレクトセール2026」が13日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕し、初日は1歳部門が行われた。（金額は税抜き）

キタサンブラック産駒の「チャネルの2025」が2億3000万円で落札された。購買者はAli Abdulla Saeed氏。母チャネルは仏オークス勝ち馬。

預託予定の矢作師は「いくらか重い馬ではあるが、凱旋門賞を狙うならこのタイプのイメージです。重厚なヨーロッパの血統でキタサンブラックも良く出ていると思います。ハムダン殿下も日本の競馬に貢献したいとおっしゃっているので、協力できたらと。いい馬を買っていただきました。早くからというタイプではないですが、ゆっくりクラシック、それ以降で活躍できれば」と話した。

▼セレクトセール 日本競走馬協会が主催する国内最大のセリ市。競走馬売買の透明化と新規購買者の開拓を目指して1998年にスタートした。毎年夏にノーザンホースパークで行われ、大物馬主や調教師が一堂に会する。セール出身の活躍馬はディープインパクト、デアリングタクト、キングカメハメハなど多数。