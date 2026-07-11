【W杯】スイスはメッシをどう抑える？指揮官「持たせないように」 左膝負傷マンザンビは間に合わず
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の準々決勝、アルゼンチン―スイスは11日（日本時間12日）に米ミズーリ州カンザスシティーで行われる。スイスのヤキン監督は10日、MFマンザンビ（フライブルク）が欠場することを明らかにした。
今大会3得点2アシストのマンザンビは、コロンビアとの決勝トーナメント2回戦直前の練習で左膝を負傷して同戦を欠場。会見したヤキン監督は「彼を復帰させるためにあらゆる手を尽くしたが、残念ながら明日の試合に出場できない」と話し、「マンザンビは落ち込んでいるし、我々もショックだった」と明かした。
スイスは1954年大会以来72年ぶりのベスト8入りで、過去最高成績に並んだ。初の4強進出には、今大会5戦連発8得点のメッシを抑えなければならない。ヤキン監督は「我々がボールを保持していれば、彼が活躍する機会は減る。我々のやり方で彼に持たせないようにする」とポゼッションを高める戦い方を示唆。マンザンビを欠いたコロンビア戦では途中からPK戦を見据えながらの選手交代で勝ちきっており、「明日はチーム一丸で戦う。良いパスをつなぎ、アルゼンチンにハイプレスを仕掛ける」と話した。
フル出場を続ける大黒柱のMFシャカ（サンダーランド）は14年W杯ブラジル大会の決勝トーナメント1回戦で、延長の末にアルゼンチンに敗れた経験を持つ。「これはリベンジじゃない。全く別の試合。とにかく勝つだけ」と語り、「間違いなく自分のキャリアのハイライトになる。スイスが72年ぶりに進出した舞台で現王者と戦うことを誇りに思う」と闘志を燃やした。