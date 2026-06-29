ファミレス「ジョイフル」×『鬼滅の刃』コラボ復活 炭治郎、煉獄、無惨らイメージメニュー13種が登場【期間限定】
ファミリーレストラン・ジョイフルは26日、アニメ『鬼滅の刃』とのコラボキャンペーンを7月14日午後3時から全国の店舗で開催すると発表した。2024年に実施したコラボでは限定メニューの累計販売数が100万食を突破。創業50周年を迎える今回は、限定メニューや描き下ろしグッズなど内容を大幅に拡充して展開する。
【写真】「炭治郎の炎舞ハンバーグ＆義勇の水面斬り牛焼肉」など13種類
キャンペーンは第1弾を7月14日午後3時から28日午後3時まで、第2弾を7月28日午後3時から8月18日午後3時まで実施。期間を通して全13種類のコラボメニューを販売する。
通期メニューには、竈門炭治郎と冨岡義勇をイメージした「炭治郎の炎舞ハンバーグ＆義勇の水面斬り牛焼肉」、煉獄杏寿郎の「うまいうまい牛鍋弁当」、宇髄天元の「ド派手なピリ辛チキン南蛮定食」、竈門禰豆子のパフェ、鬼舞辻無惨の黒カレーチーズインハンバーグ、猗窩座の三種盛りプレートなどをラインアップ。第1弾では我妻善逸や愈史郎、獪岳、第2弾では甘露寺蜜璃、時透兄弟、栗花落カナヲ、童磨をイメージした限定メニューも登場する。
コラボメニューを注文すると、第1弾ではオリジナルクリアファイル（全12種・先着33万枚）、第2弾ではオリジナルアクリルキーホルダー（全20種・先着37万個）をランダムでプレゼント。さらに、ufotable描き下ろしデザインのオリジナルグッズ付きドリンクバーやサマーバッグ、オリジナルオードブル、店舗限定パネル、アプリやSNSを活用したキャンペーンなども実施する。
また、7月17日から20日まで大阪・OSAKA FOOD LABで期間限定のポップアップストアを開催。コラボメニューの一部販売や限定うちわの配布なども予定している。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。
※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記。
※愈史郎の「愈」は「く」ではなく「リ」が正しい表記。
※鬼舞辻の「辻」はしんにょうの点が1つの字が正しい表記。
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
【写真】「炭治郎の炎舞ハンバーグ＆義勇の水面斬り牛焼肉」など13種類
キャンペーンは第1弾を7月14日午後3時から28日午後3時まで、第2弾を7月28日午後3時から8月18日午後3時まで実施。期間を通して全13種類のコラボメニューを販売する。
コラボメニューを注文すると、第1弾ではオリジナルクリアファイル（全12種・先着33万枚）、第2弾ではオリジナルアクリルキーホルダー（全20種・先着37万個）をランダムでプレゼント。さらに、ufotable描き下ろしデザインのオリジナルグッズ付きドリンクバーやサマーバッグ、オリジナルオードブル、店舗限定パネル、アプリやSNSを活用したキャンペーンなども実施する。
また、7月17日から20日まで大阪・OSAKA FOOD LABで期間限定のポップアップストアを開催。コラボメニューの一部販売や限定うちわの配布なども予定している。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。
※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記。
※愈史郎の「愈」は「く」ではなく「リ」が正しい表記。
※鬼舞辻の「辻」はしんにょうの点が1つの字が正しい表記。
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable