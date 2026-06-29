家出した女の子が「帰る」「ママが怒られちゃうから通報しないで」少女の告白からさらに深刻な事態が浮き彫りに！【作者に聞く】
【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む
XやInstagramで体験談をもとにした漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。ご近所トラブルや子育て、PTAなど身近なテーマを扱った作品で注目を集めている。今回は、ママ友の実体験をもとに描かれた「娘の友だちは放置子？」から、家出した少女を保護した夜のエピソードを紹介する。
■家に帰そうとしても泣き出した少女
深夜、自宅から逃げ出した放置子のキミちゃんを発見し、保護したチヨちゃんママ。ひとまず自宅へ連れて帰ったものの、事態は思わぬ方向へ進んでいく。学校の先生とも連携しながら帰宅を促そうとするが、キミちゃんは不安そうな様子を見せる。そして「ママが怒られちゃうから通報しないで！」と訴え、大人たちを戸惑わせた。その言葉の裏には、単なる家出では片付けられない事情が隠されているようだった。
■誰も気付かなかった異変
学校から何度連絡しても保護者とはつながらず、教頭先生が自宅を訪ねて初めてキミちゃんがいなくなっていたことが判明する。この状況についてエェコさんは、「みんなビックリしたというか『気づかないとか…そんなことあるの!?』と信じられないといった感じだったようです。私もこれを聞いて信じられませんでした」と振り返る。
深夜に子どもが家を出ていたにもかかわらず気付かなかったという事実は、周囲の大人たちに大きな衝撃を与えた。
■さらに見えてきた家庭の問題
キミちゃんの話を聞くうちに、チヨちゃんママは別の可能性にも気付き始める。それは、キミちゃん自身だけでなく、母親もまた苦しい状況に置かれているかもしれないということだった。
エェコさんによると、「よそのご家庭の、さらに深いところに踏み込んでいくことになってしまいましたが、そのときはとにかくキミちゃんのために必死だったようで、そこまで気が回らなかったようです」とのこと。
目の前の子どもを守りたい。その一心で行動していたからこそ、気付けば問題の核心へ近づいていたのである。
■帰すべきか、それとも…
学校の先生も合流し、いよいよキミちゃんを自宅へ帰そうと動き出す。しかし、母親を心配するキミちゃんの言葉からは、さらに不穏な事情が見え隠れする。「そんなところに帰すなんて、余計できないよ…！」
チヨちゃんママの胸には、そんな思いが膨らんでいく。子どもを家に帰すことが本当に正しいのか。大人たちは難しい判断を迫られることになった。
放置子問題の裏側にある家庭環境や大人たちの葛藤を描く本作。今後の展開からも目が離せない。
■取材協力：エェコ(@nakiri_aik)
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児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもしれないと思ったときなどに、児童相談所へ通告・相談できる全国共通の電話番号。匿名での相談も可能で、相談者や相談内容の秘密は守られる。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より)
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