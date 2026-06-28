■これまでのあらすじ

家計を管理してあげていると思っている妻は夫が文句ばかり口にすることを不満に思っていた。ある日、夫が「弁当忘れただろ」と言って職場までやって来る。それは妻が夫用に用意した中身がスカスカの弁当だった。夫はみんなの前でお弁当を開けて…。

【妻side STORY】夫のお弁当は確かに量が少ないかもしれませんが、家計を管理している私なりに節約して作ってあげたお弁当なんです。それをあんな風にみんなに晒すなんて…。

それなのに、夫は「誰かひとりでもあの弁当に賛同してくれたか？」「間違った価値観はどっちだ？」と圧をかけ、私から料理も買い物も取り上げげようとしました。台所に立つ夫を見て、息子まで料理を作るのを手伝いたいと言い出して…。もう一度チャンスをもらい、今度こそ買い物して料理をしようとしたのに、どうしてだか買い物ができなくて…。その結果、夫から家計のためのお金を入れてくれないと言われて…。これって経済DVですよね…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)