サンリオの新ぬいぐるみシリーズ「Kawaii YumYum MART」登場！ 第1弾テーマは“アメリカンダイナー”
サンリオキャラクターの新しいぬいぐるみシリーズ「Kawaii YumYum MART」が誕生し、8月6日（木）から、アメリカンダイナーをテーマにしたアイテム第1弾が、全国のおもちゃ売り場や、インターネットショップなどで発売される。
【写真】ポムポムプリンやクロミも！ 展開アイテム一覧
■おいしそうな“ぬいぐるみ”が登場
今回セガ フェイブより誕生した「Kawaii YumYum MART」は、“サンリオキャラクターズの住む町に、お店があったらどんな商品が並んでいるのだろう？”という発想から生まれ、日本が誇る“Kawaii”と、おいしさを表現する“YumYum”を掛け合わせた企画。
アメリカンダイナーをテーマにした第1弾「Kawaii YumYum MART ダイナー」からは、ハローキティ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリンをハンバーガーに見立てたぬいぐるみを販売。キャラクターの個性に合わせたトッピングやカラーリングで、見るだけで楽しいデザインに仕上げている。
また、各キャラクターがポテトやドリンクなどサブメニューになったマスコットも用意。ぬいぐるみ本体に収納可能なオリジナルデザインのバッグが付属されているほか、全商品にループがついているため市販のカラビナを取り付けることでバッグチャームとして使用できる。
さらに、「Kawaii YumYum MART ダイナー」のアミューズメント専用景品“セガプライズ”が、8月から、全国のゲームセンターやオンラインクレーンに登場。加えて、全国のプリクラ「NICO MAKE」では、「Kawaii YumYum MART ダイナー」の世界観を楽しめるコラボを7月1日（水）より2ヵ月実施する予定だ。
【写真】ポムポムプリンやクロミも！ 展開アイテム一覧
■おいしそうな“ぬいぐるみ”が登場
今回セガ フェイブより誕生した「Kawaii YumYum MART」は、“サンリオキャラクターズの住む町に、お店があったらどんな商品が並んでいるのだろう？”という発想から生まれ、日本が誇る“Kawaii”と、おいしさを表現する“YumYum”を掛け合わせた企画。
また、各キャラクターがポテトやドリンクなどサブメニューになったマスコットも用意。ぬいぐるみ本体に収納可能なオリジナルデザインのバッグが付属されているほか、全商品にループがついているため市販のカラビナを取り付けることでバッグチャームとして使用できる。
さらに、「Kawaii YumYum MART ダイナー」のアミューズメント専用景品“セガプライズ”が、8月から、全国のゲームセンターやオンラインクレーンに登場。加えて、全国のプリクラ「NICO MAKE」では、「Kawaii YumYum MART ダイナー」の世界観を楽しめるコラボを7月1日（水）より2ヵ月実施する予定だ。