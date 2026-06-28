料理漫画になぜマッチョが多いのか!?理由が判明！「料理には筋肉が必要なんだ」人生初の餃子作りで味わった試練【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
自身が主人公のエッセイ漫画をX(旧：Twitter)に投稿している、をぎくぼ虫( @wogikubomushi)さん。当初は、身近に起きるおもしろい出来事を友達に伝えるために描いていた漫画だったが、髭にもじゃもじゃ頭という見た目も中身も濃いめなキャラクターがウケて、徐々にX(旧：Twitter)で注目されるように。今回は実体験漫画「人生で初めて餃子を作った思い出」を紹介するとともに、本作にまつわる裏話などを作者のをぎくぼ虫さんに聞いた。
子供が生まれてから料理を担当する機会が増えた、をぎくぼ虫さん。ある日、「作ったことのない料理に挑戦しよう」と、人生で初めて餃子作りに挑む。しかし、始めてみると想像以上に大変だった。野菜を切り終えるとザルは山盛りになり、「餃子ってもう…サラダじゃん!!」と衝撃を受ける。さらにレシピ通りに進めていたつもりが、栄養士の奥様から調味料不足を指摘されてしまう。
また、塩を振った野菜を絞る工程では予想以上の力仕事に直面し、「料理には筋肉が必要なんだ…!!」と実感したという。その後も、奥様に助けを求めて怒られたり、結婚指輪をしたままタネを混ぜてしまったりと、ハプニングが続出。それでもなんとかタネを包む工程までたどり着いた。しかし、これで終わらないのが、をぎくぼ虫さん。最後の「焼き」の工程でも、しっかりハプニングが起きて…。
料理について「下手な方だと思いますが、小さい頃から好きでした」と話す、をぎくぼ虫さん。グループホームで働いた経験もあり、「料理をすることが生活の一部という考えになっています」と語る。苦戦続きだった初めての餃子作りだが、この体験をきっかけに餃子にハマり、何度も作るようになったそうで、「最近はだいぶマシな味になってきました」と明かした。
失敗や発見の連続に共感できる本作「人生で初めて餃子を作った思い出」。料理をする人はもちろん、普段あまり料理をしない人も、「初めて挑戦した日の気持ち」を思い出しながら読んでみてほしい。
画像提供：をぎくぼ虫(@wogikubomushi)
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