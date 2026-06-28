アルゼンチン、オーストリア、アルジェリアが突破したグループJ

北中米ワールドカップ（W杯）でアルゼンチン代表がグループJを1位で突破した。

39歳のFWリオネル・メッシが躍動して3戦全勝。最終順位表に、ファンからは「もうお約束だぜ」と反響を呼んでいる。

アルゼンチンはグループJ最終戦でヨルダン代表と対戦し、3-1で勝利を収めた。この試合ではジョヴァニ・ロ・セルソ、ラウタロ・マルティネスが得点を挙げたほか、39歳となったメッシもゴールを記録してチームを牽引した。

また、ドローなら両者突破のアルジェリアとオーストリアは、後半途中からボール回しで時間を消化。最後に点の取り合いもあったが、3-3の引き分けに終わった。メッシの活躍によるアルゼンチンの順当なラウンド32進出決定の一方で、他会場の思わぬ結果も話題を集めている。

SNS上では「アルゼンチン、グループ首位はもうお約束」と強さを称える声や、敗戦国へ向けた「ヨルダンはAFCを誇りを持って代表した」との声が寄せられた。また、「アルジェリアとオーストリアの試合は、イランを排除することを狙ったサッカーのスキャンダルだった」といったさまざまな反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）