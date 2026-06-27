誰でもできる仕事だと？「タクシー呼んで」「これ探して」理不尽な客の相手をするスーパーのレジ打ちはマルチタスクの極みだった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「スーパーのレジ打ちなんて、誰にでもできる仕事だろ？」。そんな言葉を投げかけられた経験をもとに、レジスタッフの現実を描いた漫画が共感を集めている。作品を手掛けたのは狸谷さん(@akatsuki405)。人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」から、「だれにでもできるおしごとですね」を紹介するとともに、レジ業務の実情について話を聞いた。
狸谷さんのもとには、作品を公開するたびに「スーパーのレジ打ちなんて誰にでもできる仕事」「ネットで愚痴を言うくらいなら辞めればいい」といった心ないコメントが寄せられることがあるという。しかし、実際の現場は多くの人が想像するよりはるかに複雑だ。
レジ業務の最中でも、「商品の場所を教えてほしい」「タクシーを呼んでほしい」と突然声を掛けられることは珍しくない。さらに数量限定の商品をルールを無視して買おうとする人への対応など、その場その場で判断しなければならない場面が次々と訪れる。
■心を削るのは仕事量だけではない
レジ業界が慢性的な人手不足に悩まされている背景には、業務の大変さだけではなく接客ならではの苦労もある。狸谷さんは「素敵なお客様が多い中、どうしても店員を召し使いかのように扱いがちな強烈な人が一定数いらっしゃる」と語る。そうした理不尽な対応に神経をすり減らし、仕事を離れてしまう人も少なくないという。
また、その様子を見聞きした求職者が「こういうことがあるなら、この仕事は嫌だな」と感じ、就職先の候補から外してしまうことも、人手不足の一因になっているのではないかと分析する。
■「レジを打つ」だけでは終わらない毎日
スーパーで働くスタッフの仕事は、レジを打つだけではない。品出しや検品はもちろん、店舗全体が忙しいときには鮮魚や精肉、グロサリー部門の応援に入ることもある。休みもカレンダー通りとは限らず、多くの業務を並行してこなしているのが現実だ。それでも「レジ打ちだけの仕事」と思われてしまうことに、現場とのギャップがある。
今回の漫画には、そんな見えにくい日常が描かれている。買い物客として何気なく利用しているスーパーの裏側で、多くのスタッフが支えていることをあらためて感じさせる作品である。
■作品を通して伝えたい思い
狸谷さんは、スーパーで働く人たちの現実や接客業ならではの苦労を漫画という形で発信し続けている。日々当たり前のように利用する場所だからこそ、その仕事の重みや難しさを知ってほしいという思いが込められている。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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