否応なく女のカンが働きます。同棲中の彼の「浮気を疑うべき事象」４つ
彼氏と同棲を始めると「もう浮気する心配はないだろう」と思いがちですが、そうはいかないのが現実。
実際、同棲したって浮気する男性は少なくありません。
そこで今回は、同棲中の彼の「浮気を疑うべき事象」を紹介します。
｜帰宅後にすぐシャワーを浴びる
普段は帰宅して食事をしたりしてからお風呂に入るのがルーチンの彼。
なのに、なぜかシャワーに直行する日があるのは、きっと浮気の痕跡を確実に消したいからでしょう。
｜スマホや郵便物を見ようとすると怒る
いつもスマホや郵便物を放ったらかしにしているくせに、それでいて彼女がスマホや郵便物などを片づけついでに見ようとすると怒る男性も。
｜辻褄が合わない行動が増える
残業と言っていたのに誰かと飲みに行っていた形跡がある、ジムに行くって言っていたくせにスポーツウェアを洗濯に出さないなど、明らかな嘘が浮気サインということも。
浮気中の男性は、とにかく辻褄の合わない行動が自然と増えていきます。
｜本当に残業している証拠がない
残業で帰宅時間が遅くなるのは仕方のないこと。
でも、その残業が決まった曜日だけだったり、残業してくる割に残業代をあまり貰っていなかったりすることがあるなら、浮気のサインの可能性があります。
もし今回紹介した行動が同棲中の彼氏に当てはまるようなら、浮気していることが考えられるので、確実に彼氏を問い詰められるように証拠集めに取り掛かってみてくださいね。
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