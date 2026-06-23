ドミノ・ピザ、約14年ぶりブランド刷新 チーズ20％増量＆「お持ち帰り割」も導入
【モデルプレス＝2026/06/23】宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、約14年ぶりとなるブランドリニューアルを実施。6月29日（月）より新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」のもとブランドを再構築し、ロゴなどを刷新。またほぼ全てのピザでモッツァレラチーズを20％増量するほか、同日より新レギュラーメニュー「ワールドチーズ」「オールスターミートBBQ」が登場。価格体系の見直しも行われる。
【写真】ドミノ・ピザ新メニュー登場
宅配ピザのパイオニアとして1985年9月30日に日本での歩みをスタートしたドミノ・ピザ。外食産業を取り巻く環境や生活者の価値観が変化する中、1年以上にわたって行われた独自調査で上がった「我慢せずに、美味しいものを思いっきり楽しみたい」という声に応えるため、リニューアル実施に至った。「だって好きでしょ？」という新ブランドメッセージには、好きなものを好きな時に思いっきり楽しんでほしいという願いが込められており、今後も顧客のニーズに向き合い、選びたくなるサービス・製品づくりに取り組む。
あわせて3つの「ブランド強化戦略」の一環で、創業時からのブランドロゴを約14年ぶりにリニューアル。ブルーとレッドのブランドカラーを継承しつつ、より明るく洗練されたトーンへとアップデートした。
また、注文が入ってから1枚1枚丁寧に伸ばしてつくるピザへのこだわりをそのままに、美味しさを改めて追求。定番生地「ハンドトス」では、これまで耳として空けていたスペースにチーズとトッピングをのせる新レシピへ変更し、端まで具材が広がる満足感を実現する。加えて、ほぼ全てのピザ（※ニューヨークスタイルとピザBENTOを除く）でモッツァレラチーズを20％増量。とろ〜り伸びるチーズを耳まで楽しめるように変更した。定番商品として人気の高いピザ6種類は、一部トッピングを増量。ドミノ・デラックス、ギガ・ミート、アメリカン、スパイシーはペパロニが増量され、マヨじゃがにはコーンが追加される。売上上位のマルゲリータもチェリートマトの増量とレシピ変更を行った。
さらに新レギュラーメニューとして、米国産からイタリア産、オセアニア産、北海道産まで世界のチーズを贅沢に使用した「ワールドチーズ」、ローストチキン、イタリアンソーセージ、燻しベーコン、ハムを豪快にのせBBQソースで仕上げた「オールスターミートBBQ」が仲間入り。
デリバリーでは、既存商品の値下げをする一方、持ち帰りでは既存商品を値上げすると同時に、デリバリー価格から30％オフとなる「お持ち帰り割」を導入。一部のサイドメニューは価格据え置きまたは値下げとなる。（modelpress編集部）
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◆新ブランドメッセージに込めた想い
宅配ピザのパイオニアとして1985年9月30日に日本での歩みをスタートしたドミノ・ピザ。外食産業を取り巻く環境や生活者の価値観が変化する中、1年以上にわたって行われた独自調査で上がった「我慢せずに、美味しいものを思いっきり楽しみたい」という声に応えるため、リニューアル実施に至った。「だって好きでしょ？」という新ブランドメッセージには、好きなものを好きな時に思いっきり楽しんでほしいという願いが込められており、今後も顧客のニーズに向き合い、選びたくなるサービス・製品づくりに取り組む。
◆3つの柱で進めるブランド強化戦略
あわせて3つの「ブランド強化戦略」の一環で、創業時からのブランドロゴを約14年ぶりにリニューアル。ブルーとレッドのブランドカラーを継承しつつ、より明るく洗練されたトーンへとアップデートした。
また、注文が入ってから1枚1枚丁寧に伸ばしてつくるピザへのこだわりをそのままに、美味しさを改めて追求。定番生地「ハンドトス」では、これまで耳として空けていたスペースにチーズとトッピングをのせる新レシピへ変更し、端まで具材が広がる満足感を実現する。加えて、ほぼ全てのピザ（※ニューヨークスタイルとピザBENTOを除く）でモッツァレラチーズを20％増量。とろ〜り伸びるチーズを耳まで楽しめるように変更した。定番商品として人気の高いピザ6種類は、一部トッピングを増量。ドミノ・デラックス、ギガ・ミート、アメリカン、スパイシーはペパロニが増量され、マヨじゃがにはコーンが追加される。売上上位のマルゲリータもチェリートマトの増量とレシピ変更を行った。
さらに新レギュラーメニューとして、米国産からイタリア産、オセアニア産、北海道産まで世界のチーズを贅沢に使用した「ワールドチーズ」、ローストチキン、イタリアンソーセージ、燻しベーコン、ハムを豪快にのせBBQソースで仕上げた「オールスターミートBBQ」が仲間入り。
デリバリーでは、既存商品の値下げをする一方、持ち帰りでは既存商品を値上げすると同時に、デリバリー価格から30％オフとなる「お持ち帰り割」を導入。一部のサイドメニューは価格据え置きまたは値下げとなる。（modelpress編集部）
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