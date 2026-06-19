タカノフルーツパーラーで桃食べ放題♡贅沢アフタヌーンティーが登場

桃好きにはたまらない季節限定イベントがタカノフルーツパーラーに登場します。2026年7月1日から9月9日まで開催される「タカノフルーツティアラ～Summer Peach～」では、旬の桃を思う存分楽しめるカットフルーツ食べ放題と、桃をテーマにしたアフタヌーンティーセットをご用意。みずみずしい桃の魅力をさまざまなスタイルで味わえる、夏だけの特別なひとときを楽しんでみませんか♡

桃を心ゆくまで味わえる贅沢な食べ放題

今回の「タカノフルーツティアラ～Summer Peach～」最大の魅力は、何といっても桃のカットフルーツが食べ放題で楽しめることです。

とろけるような果肉とやさしい甘み、そして華やかな香りが特徴の桃を好きなだけ味わえる贅沢な内容。何度もおかわりしながら、旬ならではのおいしさを満喫できます。

さらにアフタヌーンティー上段には、桃に加えてシャインマスカット、メロン、スイカも登場。季節のフルーツを一度に楽しめるのも嬉しいポイントです。

また、別途料金で「沖縄県産マンゴーのカットフルーツ」も注文可能。濃厚な甘みと香り、とろける果肉が魅力で、価格は2,640円（税込）です。

※入荷状況により提供できない場合があります。

サーティワン アイスクリームのザ・クラッシュソーダ新作登場！白桃＆マスカットに注目♡

桃づくしのアフタヌーンティーセット

料金：大人6,600円（税込）／6歳～12歳4,400円（税込）／6歳未満無料

アフタヌーンティーセットはお一人様につき1セット提供されます。

中段には、

・桃のタルト～ミルククリーム仕立て～

・ラズベリーと紅茶のムース

・アングレーズムース～桃のジュレ～

が並び、スイーツ好きにはたまらないラインナップです。

下段には、

・ピーチブレッドのロースハムサンド

・桃と野菜のジェノベーゼサラダ

・桃のフルーツマリネ

を用意。セイボリーにも桃を取り入れることで、甘さだけではない桃の魅力を引き出しています。

さらにコーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）はおかわり自由。紅茶コーナーでは「アッサム」「アールグレイ」「ストロベリー」「アップル」の4種類のホットティーも楽しめます。

フルーツとのペアリングを試しながら、優雅なティータイムを過ごせそうです♪

開催期間：2026年7月1日（水）～2026年9月9日（水）

利用時間：120分

平日限定メニューにも注目

平日限定で提供される「自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ」も見逃せません。

店内製造のマンゴーシャーベットに、マンゴーオレンジジュース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねた夏らしいパフェです。

桃だけでなくマンゴーの魅力も楽しめる期間限定メニューとして注目を集めそうです。

提供期間：2026年7月1日～7月31日（平日限定）

提供時間：午後3時から

夏だけの特別なフルーツ体験を

タカノフルーツティアラ～Summer Peach～は、旬の桃を主役にした夏限定のフルーツイベントです。料金は大人6,600円（税込）、6歳～12歳は4,400円（税込）、6歳未満は無料。

利用時間は120分で、ゆったりとフルーツやスイーツを堪能できます。予約優先ですが空席があれば当日利用も可能です。

桃の香りと甘さに包まれる贅沢な時間を、大切な人や自分へのご褒美としてぜひ楽しんでみてください♡