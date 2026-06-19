【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『できない自分の方が周囲は嬉しそうです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
先を急いでしまって強気に取る行動が、周囲の人達から見ると「プライドが高い」と思われることがあるようです。仕事や公の場では、荒い部分が表に出てしまいます。自分では納得いかないかも知れないですが、周囲の人達はその方が居心地良く感じてくれるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自由度を重視していきます。自分の気分と理想を優先していく方が、追ってくれる人は増えそうです。長い先を考えて誰を選ぶかは真剣になると良いでしょう。シングルの方は、沢山褒めてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの細かいことを気にしなくなります。
｜時期｜
6月23日 地位を譲る ／ 6月26日 環境が好転する
｜ラッキーアイテム｜
果物
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞