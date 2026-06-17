「あれ？もう始まってる!?」ドリンク類がプライムデー価格で買える「飲料サマーSALE」開催中【6/22まで】
Amazon「飲料サマーセール」の対象商品を見る
今年の「Amazonプライムデー」は、先行セールが7月7日（火）0:00〜7月9日（木）23:59、本セールが7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59に開催されることが発表されました。
そんなビッグセールに先駆けて、これからの季節に欠かせないドリンクがお得になる「飲料サマーSALE」が今年も開催中！セール詳細をご紹介します。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がレタスクラブに還元されることがあります。
■Amazon「飲料サマーSALE」って？
飲料サマーSALEは、プライムデーより先行してドリンクがお安くなるセールです。
飲料サマーSALE中の価格は、先行セールもプライムデー本番でも、基本的に同じセール価格で販売されるそうなので、売り切れる前にゲットしておくのがよさそう！
※ただし、Amazon以外の第三者が販売元のアイテムなど、第三者が値下げした場合は価格が変動する場合もあります
■「飲料サマーSALE」で安くなっている商品の例
▶【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す ラベルレス 2LPET ×8本
●参考価格：￥1,112→￥1,001(10％OFF)
毎日飲むお水だからこそ、まとめ買いがお得！厳選された日本の天然水を使用した「い・ろ・は・す」のラベルレスボトルです。ラベルをはがす手間が省けて、ゴミ出しもスムーズ。備蓄用にもぴったりですね。
▶アサヒ飲料 MS ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本
●参考価格：￥2,291→￥1,798(22％OFF)
キリッと強めの炭酸がクセになる！そのまま飲んでリフレッシュするのはもちろん、お酒やシロップの割り材としても大活躍する定番の炭酸水です。こちらも便利なラベルレス仕様。
▶【Amazon.co.jp限定】 ポッカサッポロ キレートレモンクエン酸2700 155ml×24本
●参考価格：￥4,380→￥2,978 (32％OFF)
日常生活や運動後の疲労感を軽減してくれるクエン酸がたっぷり！レモン1個分の果汁とビタミンCも入っていて、暑さでバテ気味な体に嬉しいドリンクです。微炭酸でスッキリとした飲み心地。
▶【お試しセット】カゴメ 野菜生活100 アソートセット 200ml×20本
●参考価格：￥2,505→￥1,955 (22％OFF)
人気の「野菜生活100」シリーズが5種類（各4本）楽しめるアソートセット！オリジナル、ベリーサラダ、マンゴーサラダ、アップルサラダなどに加え、季節限定の味が入っていることも。毎日の朝食やおやつ代わりに、家族で美味しく野菜不足を補えます。
▶コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET×24本
●参考価格：￥2,352→￥1,687 (28％OFF)
内臓脂肪と皮下脂肪を減らすのを助ける、ガレート型カテキンを配合した機能性表示食品の「綾鷹」。急須で淹れたような本格的なお茶の旨みと、濃いめの味わいが食事にもよく合います。
年に一度の「Amazonプライムデー」。お得なキャンペーンの数々はすでにはじまっているので、ぜひ参加してみてくださいね！
文＝レタスWEB編集部