黒嵜菜々子、ホテルで魅せる新境地 圧巻グラビア披露
7人組女性アイドルグループ、「Root mimi」のプロデューサーを務めつつも自身もタレントやモデルとして活動している黒嵜菜々子が、30日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 9」に登場する。
【写真】圧巻のショットを披露した黒嵜菜々子
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして巻頭グラビアは24P、中面グラビアも18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
ミッドセンチュリー家具が彩る洗練された空間、街を見下ろす都会の景色、柔らかな光が差し込むホテルの一室など、一枚一枚が映画のワンシーンのような空気をまといながら、黒嵜の繊細な表情を丁寧に切り取っていった。
【写真】圧巻のショットを披露した黒嵜菜々子
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして巻頭グラビアは24P、中面グラビアも18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
ミッドセンチュリー家具が彩る洗練された空間、街を見下ろす都会の景色、柔らかな光が差し込むホテルの一室など、一枚一枚が映画のワンシーンのような空気をまといながら、黒嵜の繊細な表情を丁寧に切り取っていった。