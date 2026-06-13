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YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が「ワークマンコーデ対決ついに決着！全員本気すぎて予想不能な結果に…勝者は誰だ！？」と題した動画を公開しました。動画では、ワークマン社外取締役のサリーさん、製品開発部の只野さん、ワークマンカラーズ桜井店の副店長さんが、指定されたテーマとカラーをもとに白熱のコーディネート対決を繰り広げています。



なんと今回、登録者数１２万人超の人気YouTubeチャンネル「サリーチャンネル」とのコラボ企画になります。

前半はサリーチャンネルにて公開中です。

是非そちらも併せてご覧ください！



今回の企画は、5つのシチュエーションとテーマカラーをくじ引きで決定し、それぞれに合ったワークマンのアイテムで全身をコーディネートするというもの。対決の様子は、加盟店推進部部長の八田さんとライブ配信の視聴者による投票で審査されます。



イエローをテーマカラーに引いたサリーさんは、「灼熱の野外フェス参戦」をテーマにコーディネート。急な雨にも対応できる「FutureTECHリネンライク レインジャケット」に、動きやすいメンズのショートパンツを組み合わせ、フェスならではの機能性をアピールしました。足元にはかかとが踏める「リラックススリッポンLight」を選び、貴重品を入れる「デイリーアンカーサコッシュ」を取り入れるなど、野外イベントでの実用性を高めています。



グリーンを担当した副店長さんは、「家庭菜園で収穫作業」をテーマに挑戦。「水とかで濡れるかもしれないので足元はしっかり長靴」と語り、「レディースサファリライトレインブーツ」をチョイスしました。さらに、保冷剤が入る「アイスクラウン小顔見えハット」や冷感アームカバーを駆使した、暑さ対策も万全のスタイルを披露しています。



一方、パープルを引いた只野さんは「雨の日のお出かけ」をテーマに設定。内側がベージュで化粧汚れが目立ちにくい「防水透湿スカーフキャップ」や、「イナレムプレミアムUVエアーレインジャケット」をセレクトしました。さらに「撥水メタリックプリーツスカート」を合わせ、「オシャレを諦めなくていい」というワークマンならではの雨の日スタイルを完成させています。足元には脱ぎ履きしやすい「ステップインマザーズシューズ」を取り入れ、急に荷物が増えた際にも対応できる「変身するカバンデイリュック」を合わせる工夫を凝らしました。



果たして、誰が勝利を掴むのか！？

ぜひ動画をご覧ください！



ワークマンの機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムの数々は、天候やシーンを問わず日常のさまざまな場面で活躍してくれそうです。気になったコーディネートやアイテムを参考に、日々のおしゃれに取り入れてみてはいかがでしょうか。