無印良品がカフェインレスコーヒーの魅力を発信するイベント開催　東京・大阪・福岡を巡回

無印良品が、カフェインレスコーヒーの魅力を発信する体験型イベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」を東京・大阪・福岡で開催する。6月11日18時に渋谷キャストガーデンでスタートし、12日にサナギ新宿 イベントスペース、13、14日に渋谷ヒカリエ 1階イベントスクエアに出店。その後、大阪では16、17日にグランフロント大阪 北館1階ナレッジプラザ、18日にあべのHoop 1階オープンエアプラザで開催し、福岡では20、21日にONE FUKUOKA BLDG. 1階北西側広場にオープンする。

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会場では、無印良品が同企画のために開発した「カフェインレスコーヒー」（200円）、「カフェインレスコーヒーフロート」（300円）、「カシスソーダフロート」（300円）を提供するほか、限定ステッカー3種セットやドリップバッグ、リーフレットなどのノベルティも用意。営業時間は15時から21時（一部会場を除く）で、午後から夜にかけてカフェインレスコーヒーを楽しむライフスタイルを提案する。

同社によると、イベント開催の背景にはカフェインレスコーヒー市場の拡大があるという。近年は、朝はカフェイン入り、午後以降はカフェインレスを選ぶなど、生活シーンに応じてカフェイン摂取量を調整する「カフェインマネジメント」の考え方が広がっている。全日本コーヒー協会によると、カフェインレスコーヒー豆の輸入量は5年前と比べて2倍以上に増加。無印良品でもカフェインレス商品の売り上げは年々伸長しており、こうした需要の高まりを受けて今回のイベントを企画したという。また、今回のイベントには「カフェインレス＝味が薄い」という先入観を払拭する狙いもあると担当者。「実際に無印良品のカフェインレスコーヒーを試飲してもらうことで、コクや香りといった味わいの魅力を体験してもらいたい」と話す。

コーヒートラックとあわせて6月13、14日と6月20、21日の計4日間、全国約180店舗で「どちらがカフェインレスか当てよう」と題した飲み比べ試飲イベントを実施。カフェイン入りとカフェインレスのコーヒーをブラインドで飲み比べることができる。日時などの詳細は実施店舗のブログと公式SNSで随時発信する。また、コーヒー＆アイス展開店舗では6月26日から7月9日までの期間、コーヒートラックで提供するアイスを使用した期間限定のカフェインレスメニューを販売。対象店舗は特設サイトで確認できる。

◾️無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック

・渋谷キャストガーデン

日程：2026年6月11日（木）

時間：18:00〜21:00

・サナギ新宿 イベントスペース

日程：6月12日（金）

時間：15:00〜21:00

・渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア

日程：6月13日（土）、6月14日（日）

時間：15:00-21:00

・グランフロント大阪 北館1Fナレッジプラザ

日程：6月16日（火）、6月17日（水）

時間：15:00〜21:00

・あべのHoop 1Fオープンエアプラザ

日程：6月18日（木）

時間：15:00-21:00

・ONE FUKUOKA BLDG.1F北西側

日程：6月20日（土）、6月21日（日）

時間：15:00-20:00