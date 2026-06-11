「勉強も運動も得意な長女」→忘れ物連発のADHD疑惑に「うちの子と重なる」と共感【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
早乃あかり(@akari238ffm)さんは、ブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を投稿し、子育て世代を中心に注目を集めている。勉強や運動が得意な長女だが、母親はある行動をきっかけにADHDを疑い始めるというエピソードだ。本作が誕生したきっかけや、ADHDだと疑われる長女の行動について、早乃あかりさんに話を伺った。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■SNSから生まれたリアルな子育てエッセイ
本作が誕生したきっかけについて、早乃あかりさんは「Instagramでエッセイ漫画を描いてみたいな、と思ったのがきっかけでした」と振り返る。自身も身をもって経験した、子育ての大変さがベースにあるという。「子どもが小さかったときは、本当に記憶が抜けるくらい大変で……。そんな日々を思い出しながら描いていました」と語る。ここ数年でADHDについて知るようになり、発達障害への関心も高まったそうだ。「この作品は実際の体験をもとにしつつ、わかりやすくするために一部フィクションも交えています」と、リアルな育児の苦悩が込められている。
■優秀な長女に抱いた違和感と気づき
長女のサユミちゃんは小学生のとき、勉強も運動もよくでき、一見すると発達障害とは無縁に思えた。しかし、早乃あかりさんは日常の行動に違和感を覚えていたという。「サユミは1歳のときから2秒とじっとしていられない子で、いつも走り回っていました。親としては毎日ヘトヘトで、『育児ってこんなに大変なんだ』と痛感していました。小学生になると勉強も運動もよくできて『発達障害とは無縁』と思っていたのですが、忘れ物などの不注意が多く、毎日注意しては疲れてしまう日々でした」と明かす。
さらに、iPadでドラマを流しながらスマホで音楽を聴き、散らかった部屋で勉強するなど、1つのことに集中するのが苦手な面もあった。当時は「どうして言われたことをやらないんだろう」とイライラしていたが、学ぶうちに「勉強も運動もできるADHDの子もいる」と知り、ようやく納得できたという。
おとなしいタイプのASD(自閉スペクトラム)である長男のリク君の子育ても経験し、現在は子どもたちの個性を尊重している。「サユミには私の『こうあるべき』という考えを押しつけてしまった部分があり、今はその反省も込めて、子どもたちそれぞれの得意や好きなことを大切にしています。『みんなにとっての普通』に合わせるよりも、その子らしさを伸ばせるように。社会のルールを教えつつ、安心して自分を出せる環境を作ってあげたいと思っています」
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
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