サーティワン、キットカットコラボの人気フレーバーがアイスケーキ化 6月17日登場
【モデルプレス＝2026/06/11】サーティワン アイスクリームから、人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」が、6月17日（水）より数量限定で登場する。
【写真】過去に好評だった「キットカット」コラボフレーバーを使用
2023年に登場した「ハッピーブレイクタイム 〜made with KITKAT〜」は、ミルクとビターの2種類のチョコレートアイスクリームをベースに、サクッサク食感の「キットカット」が混ぜ込まれたフレーバー。好評だった味わいが、この度アイスクリームケーキとしてお目見えする。
ケーキは表面にチョコレートホイップが絞られ、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」をふんだんにトッピング。さらに、「キットカット」が別に付属しており、食べる直前に自由に飾り付けることができる。サイズは4号（直径約14cm×高さ約5cm）と、5人でシェアするのにぴったりなボリュームで、家族や友人とのパーティーや誕生日、手土産としてもオススメ。なお、コラボフレーバー単体も用意されている。（modelpress編集部）
【商品名】ハッピーブレイクタイム 〜made with KITKAT（R）〜
【価格】3,500円
【販売期間】2026年6月17日（水）〜なくなり次第終了
※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。
【Not Sponsored 記事】
【写真】過去に好評だった「キットカット」コラボフレーバーを使用
◆「キットカット」のサクサク食感を楽しむアイスケーキ
2023年に登場した「ハッピーブレイクタイム 〜made with KITKAT〜」は、ミルクとビターの2種類のチョコレートアイスクリームをベースに、サクッサク食感の「キットカット」が混ぜ込まれたフレーバー。好評だった味わいが、この度アイスクリームケーキとしてお目見えする。
◆チョコ好きにはたまらない味わい
ケーキは表面にチョコレートホイップが絞られ、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」をふんだんにトッピング。さらに、「キットカット」が別に付属しており、食べる直前に自由に飾り付けることができる。サイズは4号（直径約14cm×高さ約5cm）と、5人でシェアするのにぴったりなボリュームで、家族や友人とのパーティーや誕生日、手土産としてもオススメ。なお、コラボフレーバー単体も用意されている。（modelpress編集部）
◆商品詳細
【商品名】ハッピーブレイクタイム 〜made with KITKAT（R）〜
【価格】3,500円
【販売期間】2026年6月17日（水）〜なくなり次第終了
※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。
【Not Sponsored 記事】