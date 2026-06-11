「ハッピーブレイクタイムシェアケーキ〜made with KITKAT〜」（提供画像）

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【モデルプレス＝2026/06/11】サーティワン アイスクリームから、人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」が、6月17日（水）より数量限定で登場する。

【写真】過去に好評だった「キットカット」コラボフレーバーを使用

◆「キットカット」のサクサク食感を楽しむアイスケーキ


2023年に登場した「ハッピーブレイクタイム 〜made with KITKAT〜」は、ミルクとビターの2種類のチョコレートアイスクリームをベースに、サクッサク食感の「キットカット」が混ぜ込まれたフレーバー。好評だった味わいが、この度アイスクリームケーキとしてお目見えする。

◆チョコ好きにはたまらない味わい


ケーキは表面にチョコレートホイップが絞られ、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」をふんだんにトッピング。さらに、「キットカット」が別に付属しており、食べる直前に自由に飾り付けることができる。サイズは4号（直径約14cm×高さ約5cm）と、5人でシェアするのにぴったりなボリュームで、家族や友人とのパーティーや誕生日、手土産としてもオススメ。なお、コラボフレーバー単体も用意されている。（modelpress編集部）

◆商品詳細


【商品名】ハッピーブレイクタイム 〜made with KITKAT（R）〜
【価格】3,500円
【販売期間】2026年6月17日（水）〜なくなり次第終了
※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。

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