【大戸屋】初の「夏福袋」はクーポンだけでもお得！2万袋限定、6月5日14時予約開始だよ。
大戸屋では、2026年6月5日14時から6月19日までの期間、大戸屋サマーバッグ「夏のきんちゃく」のネット予約を受け付けます。
「鳥獣戯画」コラボの巾着やふきん入り
毎年冬に販売して好評だという福袋が、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」として、2万袋限定で登場します。
"日本最古の漫画"ともいわれる国宝「鳥獣戯画」とコラボレーションし、大戸屋らしい装いで描かれた、限定デザインの「メッシュ巾着」や「かや織りふきん」に加え、日本3大七味と称される「八幡屋礒五郎」とコラボレーションしたオリジナル七味など、おうちで大戸屋を楽しめる内容をたっぷりと詰め込んでいます。
価格は3000円。
・鳥獣戯画コラボ「オリジナルメッシュ巾着」
鳥獣戯画の動物たちが大戸屋のユニホームをまとってお料理を運ぶ"店員風"の姿や、食事を楽しむ"お客さん"の姿で描かれたオリジナルデザイン。軽やかな素材感で、小物入れとして、また持ち歩きもしやすい仕様です。
・鳥獣戯画コラボ「オリジナルかや織りふきん」（2枚セット）
鳥獣戯画の動物たちがかわいらしい姿で描かれていて、食卓やキッチンに楽しさを添えてくれます。デザインの異なる2枚セットで、やさしい風合いと高い吸水性を両立しています。
・「大戸屋の旨だし」
いわし、さば、宗田の3種の節に、昆布や荒本鰹節をバランス良く配合。食塩や調味料（アミノ酸など）不使用の本格だしパック。冷や汁やそうめんつゆなど、夏の料理にもそのまま使えるほか、手軽に楽しめるおすすめレシピも用意しています。
・八幡屋礒五郎コラボ「大戸屋白七味」
長野・善光寺名物の「八幡屋礒五郎」とコラボレーション。陳皮やゆずの柑橘の香りが広がり、後からキレのある辛さを楽しめる特別な配合で、冷たい麺類や冷しゃぶなど、夏のメニューにもぴったりな味わいに仕上がっています。花火を配した涼しげなデザインです。
・サマークーポン 3300円分（300円引きクーポン×11枚）
300円割引券が11枚つづりとなっていて、フードコート店舗を含む全国の大戸屋ごはん処で、1会計につき1000円ごとに1枚利用可能です。有効期間は7月17日から11月30日までです。
防衛省店は対象外です。
クーポン券は切り離して、会計時にスタッフに渡してください。
購入後は当日から使用できます。利用枚数に制限はありません。多割引やサービス特典、アプリポイント特典との併用は不可。
テイクアウト、オードブル、物販品の購入にも使えますが、デリバリー、まんぷく袋の購入には使えません。
換金およびお釣りは受け取れません。
■予約方法など
6月5日14時から6月19日の期間中、大戸屋公式サイトの予約ページから、店舗受け取りの予約ができます。
事前ネット予約可能日：6月5日14時〜6月19日
店舗受け取り可能日：7月17日〜8月4日（定休日および臨時休業日を除く）
＜事前ネット予約なし・店頭販売なし＞
【群馬県】けやきウォーク前橋店
【東京都】防衛省店
【千葉県】船橋フェイスビル店、イオン市川妙典店、千葉マリンピア店
【静岡県】サントムーン柿田川店
＜事前ネット予約のみ・店頭販売なし＞
【北海道】旭川永山店
【秋田県】イオンモール秋田店
【栃木県】ベルモール宇都宮店、FKD宇都宮インターパーク店
【埼玉県】ピオニウォーク東松山店、アズ熊谷店
【東京都】神田神保町店、飯田橋店、吉祥寺南口店、南池袋店、渋谷道玄坂店、外苑前店、フレッサイン新橋店、千歳烏山店、王子北本通り店、目黒権之助坂店、パサージオ西新井店、新宿イーストサイドスクエア店、御徒町南口店、大塚南口店
【神奈川県】川崎銀柳街店、京急川崎駅前店、新横浜2丁目店
【新潟県】上越大日店
【岐阜県】モレラ岐阜店、美濃加茂店、マーゴショッピングセンター店
【静岡県】ウェルディ長泉店
【愛知県】名古屋栄店、高針店、クロスモール豊川店、デリスクエア今池店、愛知蟹江店、湯吉郎店、鳴子店、半田市役所リコリス店
【三重県】四日市笹川店、津山の手店
【京都府】福知山店
【大阪府】ユニバーサルシティ店
【兵庫県】三宮センタープラザ店
【和歌山県】和歌山カーニバル店
【島根県】イオン松江店、ゆめタウン出雲店、松江学園通り店
【岡山県】倉敷四十瀬店
【広島県】広島本通店
【高知県】知寄町店
【佐賀県】佐賀北バイパス店
【熊本県】サクラマチクマモト店、ゆめタウンはません店
＜事前ネット予約なし・店頭販売のみ＞
【神奈川県】横浜ジョイナス店、横浜西口店、ジョイナス二俣川店
【静岡県】静岡清水店
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部