【大戸屋】初の「夏福袋」はクーポンだけでもお得！2万袋限定、6月5日14時予約開始だよ。

大戸屋では、2026年6月5日14時から6月19日までの期間、大戸屋サマーバッグ「夏のきんちゃく」のネット予約を受け付けます。

「鳥獣戯画」コラボの巾着やふきん入り

毎年冬に販売して好評だという福袋が、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」として、2万袋限定で登場します。

"日本最古の漫画"ともいわれる国宝「鳥獣戯画」とコラボレーションし、大戸屋らしい装いで描かれた、限定デザインの「メッシュ巾着」や「かや織りふきん」に加え、日本3大七味と称される「八幡屋礒五郎」とコラボレーションしたオリジナル七味など、おうちで大戸屋を楽しめる内容をたっぷりと詰め込んでいます。

価格は3000円。

・鳥獣戯画コラボ「オリジナルメッシュ巾着」

鳥獣戯画の動物たちが大戸屋のユニホームをまとってお料理を運ぶ"店員風"の姿や、食事を楽しむ"お客さん"の姿で描かれたオリジナルデザイン。軽やかな素材感で、小物入れとして、また持ち歩きもしやすい仕様です。

・鳥獣戯画コラボ「オリジナルかや織りふきん」（2枚セット）

鳥獣戯画の動物たちがかわいらしい姿で描かれていて、食卓やキッチンに楽しさを添えてくれます。デザインの異なる2枚セットで、やさしい風合いと高い吸水性を両立しています。

・「大戸屋の旨だし」

いわし、さば、宗田の3種の節に、昆布や荒本鰹節をバランス良く配合。食塩や調味料（アミノ酸など）不使用の本格だしパック。冷や汁やそうめんつゆなど、夏の料理にもそのまま使えるほか、手軽に楽しめるおすすめレシピも用意しています。

・八幡屋礒五郎コラボ「大戸屋白七味」

長野・善光寺名物の「八幡屋礒五郎」とコラボレーション。陳皮やゆずの柑橘の香りが広がり、後からキレのある辛さを楽しめる特別な配合で、冷たい麺類や冷しゃぶなど、夏のメニューにもぴったりな味わいに仕上がっています。花火を配した涼しげなデザインです。

・サマークーポン 3300円分（300円引きクーポン×11枚）

300円割引券が11枚つづりとなっていて、フードコート店舗を含む全国の大戸屋ごはん処で、1会計につき1000円ごとに1枚利用可能です。有効期間は7月17日から11月30日までです。

防衛省店は対象外です。

クーポン券は切り離して、会計時にスタッフに渡してください。

購入後は当日から使用できます。利用枚数に制限はありません。多割引やサービス特典、アプリポイント特典との併用は不可。

テイクアウト、オードブル、物販品の購入にも使えますが、デリバリー、まんぷく袋の購入には使えません。

換金およびお釣りは受け取れません。

■予約方法など

6月5日14時から6月19日の期間中、大戸屋公式サイトの予約ページから、店舗受け取りの予約ができます。

事前ネット予約可能日：6月5日14時〜6月19日

店舗受け取り可能日：7月17日〜8月4日（定休日および臨時休業日を除く）

＜事前ネット予約なし・店頭販売なし＞

【群馬県】けやきウォーク前橋店

【東京都】防衛省店

【千葉県】船橋フェイスビル店、イオン市川妙典店、千葉マリンピア店

【静岡県】サントムーン柿田川店



＜事前ネット予約のみ・店頭販売なし＞

【北海道】旭川永山店

【秋田県】イオンモール秋田店

【栃木県】ベルモール宇都宮店、FKD宇都宮インターパーク店

【埼玉県】ピオニウォーク東松山店、アズ熊谷店

【東京都】神田神保町店、飯田橋店、吉祥寺南口店、南池袋店、渋谷道玄坂店、外苑前店、フレッサイン新橋店、千歳烏山店、王子北本通り店、目黒権之助坂店、パサージオ西新井店、新宿イーストサイドスクエア店、御徒町南口店、大塚南口店

【神奈川県】川崎銀柳街店、京急川崎駅前店、新横浜2丁目店

【新潟県】上越大日店

【岐阜県】モレラ岐阜店、美濃加茂店、マーゴショッピングセンター店

【静岡県】ウェルディ長泉店

【愛知県】名古屋栄店、高針店、クロスモール豊川店、デリスクエア今池店、愛知蟹江店、湯吉郎店、鳴子店、半田市役所リコリス店

【三重県】四日市笹川店、津山の手店

【京都府】福知山店

【大阪府】ユニバーサルシティ店

【兵庫県】三宮センタープラザ店

【和歌山県】和歌山カーニバル店

【島根県】イオン松江店、ゆめタウン出雲店、松江学園通り店

【岡山県】倉敷四十瀬店

【広島県】広島本通店

【高知県】知寄町店

【佐賀県】佐賀北バイパス店

【熊本県】サクラマチクマモト店、ゆめタウンはません店



＜事前ネット予約なし・店頭販売のみ＞

【神奈川県】横浜ジョイナス店、横浜西口店、ジョイナス二俣川店

【静岡県】静岡清水店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部