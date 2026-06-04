【漢字クイズ】「親鸞」はなんて読む？社会の授業で見たことがあるはず！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「親鸞」はなんて読む？

「親鸞」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、ある僧の名前です！ いったい、「親鸞」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しんらん」でした！ 親鸞とは、 浄土真宗を開いた僧のことで、浄土宗を開いた法然の弟子としても知られています。 ちなみに浄土宗とは、「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えれば誰でも極楽浄土へ行くことができるとする宗派のこと。 一方で、親鸞が開いた浄土真宗では、阿弥陀仏の救いを信じるだけで救われるとされていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『親鸞聖人を訪ねて』（真宗教団連合）



ライター Ray WEB編集部