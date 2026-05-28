【果実園リーベル日比谷シャンテ店】大好評の平日限定「日替わりパフェ食べ放題」が6月も開催決定。
フルーツパーラー「果実園リーベル」日比谷シャンテ店で、2026年4月よりスタートした平日限定のパフェ食べ放題。5月分の追加枠が登場するほど大好評です。
6月も本イベントの開催が決定しました。
夢の食べ放題が継続
平日14時から17時30分まで、数量限定で販売する「パフェ食べ放題メニュー」。
60分制4950円で、日替わりパフェやフードメニューなどを食べ放題で存分に楽しめる、豪華なプランです。
メインとなるパフェメニューは、「いちごパフェ」「メロンパフェ」「柑橘パフェ」「トロピカルパフェ」「チョコバナナいちごパフェ」「お楽しみパフェ」の全6種類。
その他の食べ放題メニューは以下の通りです。
【デザートメニュー】
・ミニフルーツサンド
【フードメニュー】
・カレー（シーフードorチキン）
・ナポリタン
・ボロネーゼ
【ドリンクバー】
・コーヒー（アイスorホット）
・紅茶各種（全11種類）
・ジュース（アップルorグレープ）
26年5月28日現在、電話予約（03-6206-6680）を受付中。
なお、予約なしでの来店の場合、混雑状況によっては入店できない場合があります。
※画像は公式Xより。
（東京バーゲンマニア編集部）