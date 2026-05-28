【果実園リーベル日比谷シャンテ店】大好評の平日限定「日替わりパフェ食べ放題」が6月も開催決定。

フルーツパーラー「果実園リーベル」日比谷シャンテ店で、2026年4月よりスタートした平日限定のパフェ食べ放題。5月分の追加枠が登場するほど大好評です。

6月も本イベントの開催が決定しました。

夢の食べ放題が継続

平日14時から17時30分まで、数量限定で販売する「パフェ食べ放題メニュー」。

60分制4950円で、日替わりパフェやフードメニューなどを食べ放題で存分に楽しめる、豪華なプランです。

メインとなるパフェメニューは、「いちごパフェ」「メロンパフェ」「柑橘パフェ」「トロピカルパフェ」「チョコバナナいちごパフェ」「お楽しみパフェ」の全6種類。

その他の食べ放題メニューは以下の通りです。

【デザートメニュー】

・ミニフルーツサンド

【フードメニュー】

・カレー（シーフードorチキン）

・ナポリタン

・ボロネーゼ

【ドリンクバー】

・コーヒー（アイスorホット）

・紅茶各種（全11種類）

・ジュース（アップルorグレープ）

26年5月28日現在、電話予約（03-6206-6680）を受付中。

なお、予約なしでの来店の場合、混雑状況によっては入店できない場合があります。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）