毎日の移動を快適にする相棒。機能美を追求した【プーマ】のバックパックが、毎日の通勤や通学を支えAmazonで販売中！
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荷物整理が驚くほどスムーズ。洗練されたデザインの【プーマ】のバックパックが、アクティブな日常を彩りAmazonで販売中！
ワントーンでまとめたシンプルなルックスが魅力のバックパック。U字型ダブルジップクロージャーを採用し、中身が見やすく荷物の出し入れもスムーズだ。フロントの二種類のジップポケットや両サイドのスリットポケットなど、収納力も抜群。通勤・通学からスポーツまで、幅広いシーンで活躍する機能的なアイテムである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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メインコンパートメントはU字型に大きく開くダブルジップ仕様。底部分の荷物も一目で見渡せるため、整理整頓が苦手な人でもストレスなく荷物を出し入れできる。
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フロントには二種類のジップポケットを配置。ごちゃつきがちな小物類をすっきりと分類して収納できるため、必要なアイテムをすぐに取り出せて非常に便利だ。
両サイドには水筒やペットボトルを収納できるスリットポケットを装備。移動中も水分補給がしやすく、スポーツやアウトドアシーンでも重宝する設計となっている。
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ハンドルと背面には通気性の高いメッシュ素材を採用。暑い季節や長時間の使用でも蒸れにくく、一日中快適な背負い心地をキープできる実用的な作りが魅力だ。
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