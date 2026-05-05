ニューストップ > ライフスタイルニュース > 便秘の妊婦。下剤を飲んだこのタイミングで、イキむことになるなんて… 便秘の妊婦。下剤を飲んだこのタイミングで、イキむことになるなんて…！／なかじょんさん傑作選 便秘の妊婦。下剤を飲んだこのタイミングで、イキむことになるなんて…！／なかじょんさん傑作選 2026年5月5日 17時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む医療の豆知識や自身の育児に日常まで、幅広い内容の漫画を日々発信している看護師のなかじょんさん。特に反響の大きかったものをまとめた『なかじょんさん傑作選』をお届けします。→『なかじょんさん傑作選』を最初から読む次男がうちにやってくるまで〜出産編5〜(1)次男がうちにやってくるまで〜出産編5〜(2)次男がうちにやってくるまで〜出産編5〜(3)→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む著：なかじょん リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[