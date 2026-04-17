「金欠の原因はおウチにあります」人気占い師が警告する「金運が下がる部屋の特徴」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！







【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







金運UPをさまたげる「やりがちなNG行動」

無駄遣いをしているつもりはないのに、「なぜかお金が貯まらない…」。そんな人は、もしかすると、ふだん何気なくしている行動に原因があるかもしれません。今回は、「お金が貯まらない」が口癖の人が実はやっているNG行動についてのお話。







（TOPICS）

・金運が悪い人が「部屋においているもの」

・「こんなキッチンだとお金は貯まりません」

・金運が部屋に流れない「運気が下がる窓際」

・気が乱れる原因「運気がダウンする使い方」

・「床を見渡してみてください」悪い気を呼ぶ部屋の特徴

・運がよくなる「ベッドまわりの習慣」







（お金が寄ってくる人・お金が逃げていく人）

【16のアドバイス】≫「やってしまうと金運がだだ下がり」お金持ちはやらない「やりがちなこと」