【第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 5月26日19時 配信

　BANDAI SPIRITSは、「第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を5月26日19時より配信決定したことを発表した。

　本発表会は、「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する4つのプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品をお披露目する配信となっている。

　今回各ブランドの公式Xアカウントにて本配信の発表を行なっているが、配信内容や商品の情報などは一切不明のため、続報に期待したい。

(C)BANDAI SPIRITS 2019
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