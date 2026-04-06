30MLの新商品お披露目配信「第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が5月26日19時に実施決定！
【第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 5月26日19時 配信
(C)BANDAI SPIRITS 2019
BANDAI SPIRITSは、「第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を5月26日19時より配信決定したことを発表した。
本発表会は、「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する4つのプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品をお披露目する配信となっている。
今回各ブランドの公式Xアカウントにて本配信の発表を行なっているが、配信内容や商品の情報などは一切不明のため、続報に期待したい。
⠀／⠀／- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) April 3, 2026
📢 第14回新商品発表会 開催決定！
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第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会
5月26日(火)19:00~
配信決定！👏
「30 MINUTES CHANNEL」
YouTube生配信でお届けいたします！https://t.co/L3EndOgDUT
今回はどんな発表があるのか…！
ぜひお楽しみに！✨#生配信30ML#30ML #30MM… pic.twitter.com/JDWL7gO1TZ
(C)BANDAI SPIRITS 2019
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