韓国1位の消臭力が日本上陸！ Piev（ピエブ）「エアウォッシャー（固形消臭剤）」

記事ポイント 香りで覆い隠さず「ニオイの除去」にフォーカスした固形消臭剤韓国のオリーブヤング・クーパンで各カテゴリー1位を獲得済みのブランドが日本初上陸2026年2月のQoo10メガ割で販売開始し、固形消臭剤カテゴリー上位にランクイン 香りで覆い隠さず「ニオイの除去」にフォーカスした固形消臭剤韓国のオリーブヤング・クーパンで各カテゴリー1位を獲得済みのブランドが日本初上陸2026年2月のQoo10メガ割で販売開始し、固形消臭剤カテゴリー上位にランクイン

韓国で消臭・香りカテゴリー1位を獲得したブランドが、日本市場に登場しています。

Piev（ピエブ）のエアウォッシャー（固形消臭剤）は、2026年2月にQoo10メガ割で販売を開始し、固形消臭剤カテゴリーで上位にランクインしています。

香りで臭いを覆い隠すのではなく、悪臭分子を取り除く「消臭力重視」の設計が、日本の消費者から高い評価を得ています。

Piev（ピエブ）「エアウォッシャー（固形消臭剤）」

ブランド名：Piev（ピエブ）製品名：エアウォッシャー（固形消臭剤）香りの種類：フィトンチッドの香り・ムスクの香り・コットンの香り・ブラックベリー＆ベリーの香り・無香（全5種）販売：Qoo10公式ショップ日本市場ローンチ：2026年2月

ピエブは、従来のディフューザーやスプレーのように香りで臭いを覆い隠すのではなく、「ニオイの除去」そのものにフォーカスした空間消臭ブランドです。

短時間でニオイを軽減し、悪臭分子を取り除いたうえで香りのみを残す設計を採用しており、空間はもちろん、衣類や生活臭など幅広い用途で使用できます。

消臭後まで続く香り体験

消臭後の残り香にも配慮した香り設計により、強すぎず、ほのかに長く続く香り体験を提供しています。

フィトンチッドの香り・ムスクの香り・コットンの香り・ブラックベリー＆ベリーの香り・無香の全5種から選べるラインナップは、日本の消費者が好む「強すぎない自然で持続性のある香り」に高く適合しています。

単なる香り付与にとどまらず、消臭後まで含めた一貫した体験価値が日本市場での早期定着につながっています。

韓国での実績と日本市場への展開

韓国国内では、2026年1月9日にクーパンの消臭剤カテゴリーで1位を記録し、2026年3月21日にはオリーブヤングの香水・ディフューザーカテゴリーでも1位を獲得しています。

日本市場では2026年2月のQoo10メガ割を通じて販売を開始し、レビュー数・評価の向上とともに固形消臭剤カテゴリーで上位にランクインしています。

大規模広告に依存せず、レビューやSNSを軸とした自然な拡散を通じてブランド認知の拡大を推進しており、初期購入者の高い満足度がリピート購入やさらなる拡散に結びついています。

ピエブは今後も「ニオイを取り除く」という本質的な価値に注力し、機能性と感性を融合させた”K-消臭”カテゴリーをグローバルトレンドとして確立していく方針です。

ピエブのエアウォッシャーは、悪臭分子を除去したうえでほのかな香りを長く残す、消臭力重視の固形消臭剤です。

韓国のオリーブヤング・クーパンで各カテゴリー1位を獲得した製品力が、日本市場でも固形消臭剤カテゴリー上位ランクインという形で実証されています。

全5種の香りラインナップで、空間・衣類・生活臭など幅広いシーンに対応しており、強すぎず持続性のある香り体験が楽しめます。

Piev（ピエブ）エアウォッシャー（固形消臭剤）の紹介でした。

よくある質問

Q. Piev（ピエブ）エアウォッシャーはどこで購入できますか？

A. Qoo10の公式ショップで購入できます。2026年2月のQoo10メガ割から販売を開始しており、固形消臭剤カテゴリーで上位にランクインしています。

Q. 従来の消臭スプレーやディフューザーとの違いは何ですか？

A. 従来品が香りで臭いを覆い隠すのに対し、ピエブのエアウォッシャーは悪臭分子を取り除く「ニオイの除去」にフォーカスした設計です。

消臭後の残り香にも配慮しており、強すぎず長く続く香り体験を提供しています。

Q. 香りの種類は何種類ありますか？

A. フィトンチッドの香り・ムスクの香り・コットンの香り・ブラックベリー＆ベリーの香り・無香の全5種類が展開されています。

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