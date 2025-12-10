ニッポン放送、6大会連続WBC実況生中継が決定 ナイツも喜び「これはすごいこと」
ニッポン放送では、来年3月5日に開幕する『2026 ワールドベースボールクラシック東京プール』以降の『2026 ワールドベースボールクラシック』の日本代表＝侍ジャパン出場全試合を実況生中継で届けることが決定した。
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
放送開始から60年を迎える2026年の『ニッポン放送ショウアップナイター』は、これからも野球を愛するリスナーの心を捉えて離さない、という思いを込めて、「プロ野球に60n！」（読み:プロ野球にロックオン！）をシーズンキャッチに、プロ野球中継はじめ様々な企画を行っていく。
同局では、本大会で侍ジャパンが出場する全試合を2026年で放送開始60年を迎える「ニッポン放送ショウアップナイター」60周年記念番組として実況生中継。2023年まで「ニッポン放送ショウアップナイター」の解説者を務めていた井端弘和監督率いる侍ジャパンのワールドベースボールクラシック連覇を目指す戦いを、ニッポン放送ならではの熱く・わかりやすい中継でリスナーに届ける。
「2026 ワールドベースボールクラシック」は、今回で第6回を迎える野球世界一を決める最高峰の国際大会。前回2023年大会で大谷翔平選手をはじめとした侍ジャパンの活躍で3大会ぶりの優勝を決めたシーンも記憶に新しい。過去行われてきたワールドベースボールクラシックを中継してきた同局では今回も、井端弘和監督率いる侍ジャパンが連覇を目指して戦う試合をすべて実況生中継で届ける。これで、ニッポン放送は、2006年に王JAPANが世界一を達成した第1回大会から、全6大会の生中継が実現することになった。
10日放送の同局『ナイツ ザ・ラジオショー』（後1：00）でも、WBC中継の決定について、大泉健斗アナが発表。『ショウアップナイター』の「チームショウアップメンバー」を務める塙宣之が「ありがとうございます！これはすごいことですよ。予選もめっちゃ面白いですから」と声を弾ませていた。
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
放送開始から60年を迎える2026年の『ニッポン放送ショウアップナイター』は、これからも野球を愛するリスナーの心を捉えて離さない、という思いを込めて、「プロ野球に60n！」（読み:プロ野球にロックオン！）をシーズンキャッチに、プロ野球中継はじめ様々な企画を行っていく。
「2026 ワールドベースボールクラシック」は、今回で第6回を迎える野球世界一を決める最高峰の国際大会。前回2023年大会で大谷翔平選手をはじめとした侍ジャパンの活躍で3大会ぶりの優勝を決めたシーンも記憶に新しい。過去行われてきたワールドベースボールクラシックを中継してきた同局では今回も、井端弘和監督率いる侍ジャパンが連覇を目指して戦う試合をすべて実況生中継で届ける。これで、ニッポン放送は、2006年に王JAPANが世界一を達成した第1回大会から、全6大会の生中継が実現することになった。
10日放送の同局『ナイツ ザ・ラジオショー』（後1：00）でも、WBC中継の決定について、大泉健斗アナが発表。『ショウアップナイター』の「チームショウアップメンバー」を務める塙宣之が「ありがとうございます！これはすごいことですよ。予選もめっちゃ面白いですから」と声を弾ませていた。