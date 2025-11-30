神出鬼没のライス、分厚い選手層、指揮官の絶妙な手綱さばき。公式戦16勝２分け１敗。アーセナルは順調に歩みを進めている【現地発】
「現時点で、バイエルン・ミュンヘンは欧州最高のチームだ」
試合前にこう語っていたのは、アーセナルのミケル・アルテタ監督である。それでもアーセナルはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節でバイエルンを３−１で撃破し、今季CLで唯一となる開幕５連勝を飾って首位に立った。
アーセナルがCLで開幕５連勝を記録したのは、今から20年前の2005-06シーズン以来で、このシーズンはクラブ史上唯一の決勝進出を果たしている。今季の公式戦全体に枠を広げても成績は16勝２分け１敗と驚異的で、チームは順調に歩みを進めている。
アーセナルOBで元イングランド代表DFのマシュー・アップソン氏は、今季のアーセナルを「抜群に安定感が高い」と絶賛する。
「以前のアーセナルは、素晴らしい試合をしたと思えば、直後に急激に質が落ちる試合もあった。だが今はそれがまったくない。採点で言えば常に10点満点中７点以上のプレーを続けており、９点に届くこともある。安定したパフォーマンスによって結果を積み重ねている」
今回のバイエルン戦がアーセナルのペースで進んだことはスタッツが物語る。アーセナルのゴール期待値は「2.72」、対するバイエルンは「0.69」。枠内シュート数もアーセナルの８本に対し、バイエルンはわずか２本で、内容面でもアーセナルが大きく上回った。
ただしボール保持率ではバイエルンが60％を記録し、こちらはアーセナルを上回った。この点にこそアルテタ体制の強さがある。ボールを握られても高い圧力のプレスで跳ね返し、素早くショートカウンターにつなげる。現在のアーセナルは、従来のポゼッション主体というよりもカウンター色を強めている。
その中心にいるのが、４−２−３−１の“８番”として躍動するデクラン・ライスだ。UEFA公式のMOMに選ばれたのみならず、英BBC放送もライスをバイエルン戦のMOMに選出した。BBCの採点は「試合を観戦したファン」によって決まるが、２位ユリエン・ティンベルの8.50点を大きく上回り、ライスには9.26点という極めて高い評価が与えられた。
ライスのプレーは、まさに「神出鬼没」という表現がふさわしい。
好機と見れば推進力のあるドリブルで敵陣に迫り、ボールを落ち着かせたい場面では中盤の底まで下がってパスワークに加わる。バイエルン戦でも８番として巧みに試合をコントロールした。
さらに決定的な仕事もこなした。ライスが中盤でインターセプトし、エベレチ・エゼを経由してリッカルド・カラフィオーリがクロスを供給。最後はノニ・マドゥエケが押し込んだ後半の得点シーンは、今季のアーセナルの強さを象徴する形だった。
またライスはプレースキックでも幾度もチャンスを演出した。正確で鋭いキックで前半にウィリアン・サリバ、後半にはクリスティアン・モスケラに絶好機を届けており、今やヨーロッパ屈指のプレースキッカーと呼べる存在となっている。
それだけではない。リーダーシップも際立っていた。後半、自身のパスがカットされてカウンターを受けた場面で、ライスは素早く戻り、ハリー・ケインへのスライディングタックルでピンチを未然に防いだ。このプレー直後、ライスは両腕を大きく上げて観客と味方を鼓舞し、チームに覇気を注ぎ込んだ。こうした強靭なメンタルも現在のアーセナルに欠かせない。
英紙『デーリー・テレグラフ』は「現時点で、ライスより優れたMFが世界にいるだろうか？ バルセロナのペドリが候補かもしれないが、ライスのパワーはない。ライスは今、モンスターへと変貌している」と絶賛した。
そのライスの背後で奮闘するマルティン・スビメンディの存在も忘れてはならない。スビメンディが中盤の底を安定させることで、ライスはボックス・トゥ・ボックス型として攻守に存在感を発揮できている。試合終盤、ライスが思い切り良く前線へ駆け上がり、バイエルン守備陣を突破したうえで放ったシュート性のクロスがノイアーに阻まれた場面は、スビメンディとの関係性が生む攻撃力を象徴している。
試合前にこう語っていたのは、アーセナルのミケル・アルテタ監督である。それでもアーセナルはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節でバイエルンを３−１で撃破し、今季CLで唯一となる開幕５連勝を飾って首位に立った。
アーセナルがCLで開幕５連勝を記録したのは、今から20年前の2005-06シーズン以来で、このシーズンはクラブ史上唯一の決勝進出を果たしている。今季の公式戦全体に枠を広げても成績は16勝２分け１敗と驚異的で、チームは順調に歩みを進めている。
「以前のアーセナルは、素晴らしい試合をしたと思えば、直後に急激に質が落ちる試合もあった。だが今はそれがまったくない。採点で言えば常に10点満点中７点以上のプレーを続けており、９点に届くこともある。安定したパフォーマンスによって結果を積み重ねている」
今回のバイエルン戦がアーセナルのペースで進んだことはスタッツが物語る。アーセナルのゴール期待値は「2.72」、対するバイエルンは「0.69」。枠内シュート数もアーセナルの８本に対し、バイエルンはわずか２本で、内容面でもアーセナルが大きく上回った。
ただしボール保持率ではバイエルンが60％を記録し、こちらはアーセナルを上回った。この点にこそアルテタ体制の強さがある。ボールを握られても高い圧力のプレスで跳ね返し、素早くショートカウンターにつなげる。現在のアーセナルは、従来のポゼッション主体というよりもカウンター色を強めている。
その中心にいるのが、４−２−３−１の“８番”として躍動するデクラン・ライスだ。UEFA公式のMOMに選ばれたのみならず、英BBC放送もライスをバイエルン戦のMOMに選出した。BBCの採点は「試合を観戦したファン」によって決まるが、２位ユリエン・ティンベルの8.50点を大きく上回り、ライスには9.26点という極めて高い評価が与えられた。
ライスのプレーは、まさに「神出鬼没」という表現がふさわしい。
好機と見れば推進力のあるドリブルで敵陣に迫り、ボールを落ち着かせたい場面では中盤の底まで下がってパスワークに加わる。バイエルン戦でも８番として巧みに試合をコントロールした。
さらに決定的な仕事もこなした。ライスが中盤でインターセプトし、エベレチ・エゼを経由してリッカルド・カラフィオーリがクロスを供給。最後はノニ・マドゥエケが押し込んだ後半の得点シーンは、今季のアーセナルの強さを象徴する形だった。
またライスはプレースキックでも幾度もチャンスを演出した。正確で鋭いキックで前半にウィリアン・サリバ、後半にはクリスティアン・モスケラに絶好機を届けており、今やヨーロッパ屈指のプレースキッカーと呼べる存在となっている。
それだけではない。リーダーシップも際立っていた。後半、自身のパスがカットされてカウンターを受けた場面で、ライスは素早く戻り、ハリー・ケインへのスライディングタックルでピンチを未然に防いだ。このプレー直後、ライスは両腕を大きく上げて観客と味方を鼓舞し、チームに覇気を注ぎ込んだ。こうした強靭なメンタルも現在のアーセナルに欠かせない。
英紙『デーリー・テレグラフ』は「現時点で、ライスより優れたMFが世界にいるだろうか？ バルセロナのペドリが候補かもしれないが、ライスのパワーはない。ライスは今、モンスターへと変貌している」と絶賛した。
そのライスの背後で奮闘するマルティン・スビメンディの存在も忘れてはならない。スビメンディが中盤の底を安定させることで、ライスはボックス・トゥ・ボックス型として攻守に存在感を発揮できている。試合終盤、ライスが思い切り良く前線へ駆け上がり、バイエルン守備陣を突破したうえで放ったシュート性のクロスがノイアーに阻まれた場面は、スビメンディとの関係性が生む攻撃力を象徴している。