しろいし洋菓子店のクッキー缶が冬限定で登場♡雪物語を閉じ込めた贅沢缶

冬の訪れとともに、しろいし洋菓子店から物語を閉じ込めたような新作クッキー缶が登場します。「しろいし洋菓子店のショコラクッキー缶～雪降る街のちいさなおはなし～」は、雪の世界をイメージしたホワイトショコラや、心にそっと寄り添うやさしい甘さが魅力。ホリデー気分を高めてくれる洗練された世界観は、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。冬限定の特別な詰め合わせで、心ときめくひとときを過ごしてみませんか♡

雪の物語を詰め込んだ限定クッキー缶

「しろいし洋菓子店のショコラクッキー缶～雪降る街のちいさなおはなし～」は、冬の銀世界を思わせる4段構成の贅沢なクッキー缶。価格は4,590円（税込）。

1段目にはホワイトチョコとビターなココアの対比が美しい“シマエナガのホワイトショコラクッキー”を9個、2段目には発酵バターやアールグレイなど4種の定番クッキーを各2個ずつ。

3段目には甘酸っぱい“ホワイトストロベリークランチ”を9個、4段目には雪のようにふんわりとける“ブールドネージュ〈ホワイトショコラ〉”を9個詰め合わせた、贅沢な内容です。

異なる食感と香りが楽しめる4種類のクッキー

ビターと甘さのコントラストが印象的な“シマエナガのホワイトショコラクッキー”は、ブラックココア生地にアーモンドパウダーを練り込み、塩のアクセントを効かせた奥深い味わい。

さらに“夜更かしのためのクッキー”には発酵バター、アールグレイ、チョコ&カカオニブ、アーモンドの4種が揃い、シーンに合わせて楽しめます。

“ホワイトストロベリークランチ”は爽やかさとコクが同居する濃厚な一粒。

“ブールドネージュ〈ホワイトショコラ〉”は、上品な甘さが口いっぱいに広がる冬だけのお楽しみです。

贈り物にも自分時間にも寄り添う味わい

素材本来の香りや甘さを引き立てたクッキーは、一粒ごとに丁寧な手仕事を感じられる仕上がり。

販売は公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」および一部催事会場で、期間は2025年12月1日から2026年3月31日まで（※なくなり次第終了）。

冬の澄んだ空気にぴったりなホワイトショコラの世界観は、贈り物にも自分時間にもそっと寄り添ってくれます。

冬だけの甘い物語をあなたの手元に

冬の静けさと温もりを閉じ込めたような「しろいし洋菓子店のショコラクッキー缶～雪降る街のちいさなおはなし～」。

ホワイトショコラの甘さ、素材の香り、そして丁寧な手仕事が織りなす世界観は、この季節だけの特別な味わいです。

自分へのご褒美にひと缶迎えるのはもちろん、大切な人への贈り物としても喜ばれる上品な仕上がり♪

寒い日のティータイムにそっと寄り添う冬限定のクッキー缶で、心ほどけるひとときを過ごしてみてください。