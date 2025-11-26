【しまむらのチラシ】冬に手放せないコスパ最強レッグウェア、今が買い時！キャラ×ホカロンに超高機能なFIBER HEATシリーズなどがお得。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、2025年11月26日から30日まで買える商品の中から目玉商品を紹介します。

この冬のお供がきっと見つかる！

今週は「レッグフェア」を開催中。寒さが増すこれからの季節に備えたい、魅力的なレッグウェアが大集結しています。

サンリオキャラクターズ、ピーナッツ、ディズニー、おさるのジョージなど、幅広い世代から愛される大人気キャラクターをデザインした、「履くホカロン」はファン必見。

「ルームブーツ各種」（979円）、「裏起毛ソックス各種」（539円）、「裏ボアソックス各種」（649円）をはじめ、キャラクターそれぞれの個性を落とし込んだデザインは、真冬のおうち時間をハッピーに彩ります。

また、「ミルキー」「サク山チョコ次郎」「カントリーマアム」といったロングセラーのお菓子とコラボした「4足組ソックス各種」（1089円）も登場。お馴染みのパッケージが描かれた巾着まで付いていて、旅のお供にもぴったりです。

しまむらの冬の定番「FIBER HEATシリーズ」は、個性豊かなコラボアイテムがずらり。

ファッションクリエイターMUMUさんが手掛ける「MUMU&Co.」からは、Warm・抗菌防臭・消臭（汗臭）の機能を持つ「2足組ソックス各種」（979円）、カイロでお馴染み「桐灰」とタッグを組んだ「3足組ソックス各種」（979円）は、Warm・消臭（汗臭）・制菌・室内干し臭軽減と、冬に嬉しい機能がてんこ盛り。

これに加えて、お得なセットアイテムも大充実。

「2足組裏起毛ソックス各種」や「3足組着圧ソックス各種」は330円、「くるぶし丈ボトムス各種」や「2足組裏シャギーレギンス」は550円、「4足組裏起毛タイツ」やtal. by yumi.の「5点セット各種」は1100円など、どれも衝撃のコストパフォーマンス......。

暖かいレッグウェアは、防寒対策として日々欠かせないアイテム。まとめ買いをするなら今が絶好のチャンスです。

そして、期間中は「購入者限定ノベルティキャンペーン」も開催中。

レジでしまむらアプリ会員証を提示してホカロンのコラボ商品を購入した、各店舗先着20人に「アクリルキーホルダー付ミニトートバッグ」を配布しています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）