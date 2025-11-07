【射手座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『スムーズにいくことを増やせるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
実際はどうであれ、自分が安定している姿を周囲に見せていきます。感情で動くような行動も取らないように気をつけるでしょう。そうすることで、これまで滞っていた物事が解決していきます。仕事や公の場では周囲の人達がこちらに影響されて弱さを見せなくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
形や理想にこだわりすぎないことで、相手との仲を深めやすくなります。自分の方が好きなことが知られてしまう恐れなどは、手放していく方が良いでしょう。シングルの方は、自分の機嫌は自分で取れる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の見た目や雰囲気のレベルがアップするでしょう。
｜時期｜
11月12日 イライラしてしまう ／ 11月13日 憧れの人が増える
｜ラッキーアイテム｜
周囲の人へのプレゼント
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞