ザ・ギンザ初のPOP UP SHOPが六本木ヒルズで開催！美を纏う特別な14日間

資生堂のプレステージブランド「ザ・ギンザ」が、2025年11月6日(木)～11月19日(水)の期間、エストネーション六本木ヒルズ店にて初のPOP UP SHOPをオープンします。“肌は身にまとう最高のオートクチュール”というブランド哲学のもと、スキンケアを通じて本質的な美しさを追求してきたザ・ギンザ。この特別な空間では、ブランドの世界観とともに、話題のベストコスメ受賞アイテムをじっくり体験できる贅沢なひとときをお届けします。

ザ・ギンザ初のPOP UP SHOPが六本木ヒルズに登場

今回のPOP UP SHOPは、ファッションと美が交差する「エストネーション六本木ヒルズ店」にて開催。期間は2025年11月6日(木)から11月19日(水)までの14日間です。

店内では、ザ・ギンザの全スキンケアラインを試せるほか、専属ビューティーカウンセラーによるカウンセリング体験も実施。肌悩みやライフスタイルに合わせて、最適なアイテムを提案してもらえます。

さらに、カウンセリングを受けた方には、「コアエッセンスケアパウチサンプルセット(1日分)」をプレゼント♡ブランドの哲学を肌で感じる絶好のチャンスです。

話題の“コアエッセンスケア”を中心にラインナップ

2025年上半期のベストコスメアワードを多数受賞した「コアエッセンスケア」シリーズをはじめ、化粧水・美容液・乳液など、ザ・ギンザを代表するアイテムが勢ぞろい。

とくに注目は、うるおいとハリを与える「エッセンスローション n」、肌を整える「エッセンスエマルジョン n」、そして肌触りのよい「スーペリアコットン」。

上質なテクスチャーと香りが、日常のスキンケアタイムをラグジュアリーな体験へと導きます。

NEROLILAの新ボディケアで、植物の“エネルギー”をまとう毎日に♡

3万円以上ご購入特典

6万円以上ご購入特典

POP UP SHOPでは、購入金額に応じた特典を用意。

3万円以上の購入で「エッセンスローション n(12mL)」「エッセンスエマルジョン n(9mL)」「スーペリアコットン(12枚)」をプレゼント。

さらに、6万円以上の購入では「エッセンスローション(50mL)」「エッセンスエマルジョン(40mL)」「スーペリアコットン(12枚)」の豪華セットが贈られます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです♪

肌と心が満たされる、特別な体験をあなたへ

ザ・ギンザが贈るPOP UP SHOPは、ただのイベントではなく、肌本来の美しさに出会うための“オートクチュール体験”。

日々のケアを格上げするスキンケアを通じて、内側から輝くような“エンパワリング グロウスキン”を手に入れてみませんか？

この秋、エストネーション六本木ヒルズで、あなたの肌が纏う新しい美の可能性を感じてみてください。