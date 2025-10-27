Âë¤¬¡ÈÃæ³Ø¹Å¼°¥Á¡¼¥à¡ÉÀßÎ©¤òÈ¯É½¡¡ÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸¼³¦Æç¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¡ÄÍè½Õ³èÆ°³«»Ï¤Ø¸þ¤±¿·1Ç¯À¸Êç½¸
Êç½¸¿Í¿ô¤Ï16¿ÍÄøÅÙ¡Ä±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÁª¹Í¤ò¼Â»Ü
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Ï¢ÌÁÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸¼³¦Æç¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¡£2026Ç¯½Õ¤Î³èÆ°³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤ËÁª¼êÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¸µ¥×¥íÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ»ØÆ³¤ÈµåÃÄ¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÌîµåÊ¸²½È¯Å¸¡¦¿»Æ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤ò¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶å½£¤«¤é°é¤Æ¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌîµåÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤Î3¤Ä¤Î³èÆ°ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³èÆ°Æü¤ÏÅÚÆü¡¦½ËÆü¤òÃæ¿´¤Ë½µ4¡Á5Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢1·³ËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡¢2·³ËÜµòÃÏ¤Î¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¶á¹Ù¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¡£Ç¯²ñÈñ¤Ï1Ëü1000±ß¡¢·î²ñÈñ¤Ï1Ëü1000±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯4·î¤Î³èÆ°³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¡Ê2013Ç¯4·î2Æü¡Á2014Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤ËÁª¼êÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¡£Êç½¸¿Í¿ô¤Ï16¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢±þÊç¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½ñÎà¤äÎý½¬ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤ÎÁª¹Í¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢11·îÃæ¤ËµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥íµåÃÄ¤¬±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä U15 ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡×¡ÊÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤ä¡¢³ÚÅ·¤Î¡ÖÅìËÌ³ÚÅ·¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¡¢À¾Éð¤Î¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡×¡ÊÆð¼°¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë