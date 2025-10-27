【感動の野菜レシピ】里いもがパーティーメニューに？ 「里いものザクザク食感焼き」
スーパーやコンビニ、専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員が優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞」（お惣菜アワード）をご存知ですか？
そのコンテストで5期連続入賞（うち最優秀賞1回、優秀賞1回）経験を誇るのが、青果店の2代目であるアキオさん。
「え、こんな組み合わせ!?」と驚いてしまうものや「これは絶対間違いないでしょ！」と想像がつくものまで、家庭でも無理なくおいしく作れる工夫を凝らしたアキオさんのレシピをご紹介します。
■パン粉使いが肝！里いものザクザク食感焼き
まさか里いもが材料とは…そんなワクワク感がありませんか？
盛り付けしだいでとても映えるので、ホームパーティなどにもおすすめ。塩味がついているので、チーズソースをかけずに、素材そのものの味を楽しむのもありです。
材料（人分）
里いも……6個（300g）
パン粉……大さじ2
塩……2つまみ
黒こしょう……適量
オリーブ油……大さじ1/2
イタリアンパセリ（お好みで）……適量
下準備
泥を落とし、ひと回り切れ目を入れる。
作り方
1 オーブンを200度に予熱する。里いもと水大さじ2（分量外）を耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で7分加熱する。皮をむき、フォークで粗めに潰し、塩、黒こしょう、パン粉の半量を加えてざっくりと混ぜ合わせる。
※加熱前に切れ目を入れておくと、皮を引っ張るだけでスッとむけます。また、レンチンする際に大さじ2ぐらいの水を加えると、蒸気の力で熱効率がよくなり、ムラなく加熱できます。
2 天板にクッキングシートをしき、1を厚さ5mmの円形に広げ、残りのパン粉、オリーブ油をかける。200度のオーブンで20〜25分焼く。食べやすい大きさに切り、器に盛り、チーズソースをかける。お好みでイタリアンパセリを散らす。
※厚さは５mmぐらいを目安に。里いもとパン粉をしっかり混ぜすぎるとパン粉が水分を吸ってカリカリ感が半減するので注意。
■チーズソース
材料（作りやすい分量）
牛乳……80ml
A
・小麦……大さじ1/2 ふるっておく
・コンソメ……小さじ1/2
・バター……5g
ピザ用チーズ……20g
作り方
1 牛乳を電子レンジ（600W）で30秒ほど加熱する。
2 Aを加えてよく混ぜ、さらに1分30秒加熱し（600W）、再度しっかり混ぜる。熱々のうちにピザ用チーズを加えてよく混ぜる。
■レシピを参考にするときは
・バターは有塩バターを使っています。
・調味料はメーカーによって塩分量が違うので、味つけの塩を少なめにするなどの調整をしてください。
・材料の分量は目安です。多少前後しても大丈夫です。
・特に記載のない場合、火加減は中火です。
・調理時間の分数は目安です。指定通りに加熱しても食材に火が通っていない場合は様子を見ながら加熱してください。
・電子レンジは、特に記載がない場合600Wを基準にしています。ただし、メーカーや機種によって違いがあるので、加熱時間は様子を見ながら加減してください。また、加熱する際は、電子レンジに付属の説明書に従って、耐熱の容器やボウルを使用してください。
著＝アキオ／『食べたい！が加速する お惣菜アワード5期連続受賞シェフが教える感動の野菜レシピ』