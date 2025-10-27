その指ひとつで、プロの仕上がり。自動検知で極めるブレンダー【ニンジャ】のミキサーがAmazonに登場中‼
氷もテリーヌも、なめらかに。料理の幅が広がる一台【ニンジャ】のミキサーがAmazonに登場!
ニンジャのミキサーは、家庭用ミキサーの常識をくつがえすアイテムだ。食材の量や硬さを自動で検知するBlendSenseテクノロジーを搭載。かくはん開始10秒で食材の状態を判断し、回転速度と時間を自動調整することで、ボタンひとつで理想の仕上がりを実現する。
「ROUGH」・「STANDARD」・「SMOOTH」の3段階から好みの仕上がりを選べるほか、サーモンのテリーヌのような繊細な料理も驚くほどなめらかに仕上げる。
800ワットのハイパワーBLDCモーターとニンジャ独自の8枚刃により、氷や硬い食材もすばやく粉砕。内蔵タンパーで食材の偏りをならしながら、ムラのない攪拌を可能にする。かくはん途中でも液体の追加ができる投入口を備え、テクスチャーの調整も自在。
パーソナルカップは少量のレシピや持ち運びに便利で、保存容器としても活用できる。高級感のあるスタイリッシュなデザインは、キッチンに出したままでも美しく、毎日の調理に自然と馴染む。洗剤を入れてかくはんするだけで簡単に洗え、パーツは食器洗い機にも対応。機能性と美しさを兼ね備えた一台。
