駆け引きゼロは愛の証。男性が本命女性に「しない」３つのこと
「追わせるより、追いかけたい」
本気の恋に駆け引きは存在しません。好きだからこそ余裕がなくなり、変に計算なんてできないものなんです。そこで今回は、男性が“本命の女性”に対してあえて「しない」行動から、本気の愛情を読み解きます。
気になって仕方ないから、既読スルーをしない＝
本命相手からのメッセージには、ついすぐ返信したくなるのが男心。「忙しい」よりも「気になる」が勝つから、後回しにはできません。一見マメな性格と思えても、実は「嫌われたくない」「つながっていたい」という心理の表れなのです。
好かれたいから、冷たい態度を取らない
本命女性に対しては、照れや緊張があってもわざと冷たくすることはありません。むしろ「優しくしたい」「いい印象を残したい」という気持ちが先に立ちます。たとえクールな性格な男性でも、本命女性にだけは言葉のトーンが柔らかくなるものです。
失いたくないから、駆け引きをしない
連絡頻度やタイミングを計算するのは、余裕のある恋。でも本気の恋では、そんな駆け引きをしている暇はありません。「失いたくない」「想いをきちんと伝えたい」という気持ちが、真っ直ぐな言動につながります。男性は本命女性に対しては、遠回しではなく“正面から向き合う”ことを選ぶものです。
恋愛は“しないこと”にこそ本音が出るもの。彼の素直な行動の中に、言葉よりも確かな愛情がきっと隠れていますよ。
