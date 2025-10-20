グラモアブラ10周年♡自胸で叶える理想のバストへ。新色マーメイド登場

産後の体型変化に悩む女性の想いから誕生した「グラモアブラ」が、ついに10周年を迎えました。自胸で理想のバストラインを叶える“育乳ブラ”として多くの女性に支持され続け、累計販売数は139万枚を突破。楽天市場で数々の賞を受賞するなど、その人気は確かな実績に裏打ちされています。今回は10周年を記念し、限定カラー「マーメイド」をはじめとする特別なラインナップが登場しました♡

グラモアブラ10周年記念♡進化する“育乳ブラ”の魅力

デザイナー自身の経験から生まれた「グラモアブラ」は、年齢を重ねても“自分の胸だけで理想のバスト”を実現する設計が特徴。

脇高設計でお肉を逃さずキープしながらも、ふんわりと包み込む着け心地を実現。長時間の着用でも痛くなりにくく、1日中谷間をキープします。

自社調査での満足度は96.4％、さらに楽天市場【総合リアルタイムランキング第1位】を4冠達成した実績も♡「窮屈さがないのにしっかり整う」と評判の理由がここにあります。

CASETiFY×キキ＆ララ♡夢あふれる限定コレクションが登場

10周年記念カラー「マーメイド」が登場

10周年の幕開けを飾る第1弾カラー「マーメイド」は、ブルベ肌に映える特別なプレミアムカラー。水面の煌めきを思わせる繊細なゴールドラメ糸がきらめく、ストレッチラッセルレースを採用しています。

また、第2弾として10月下旬には「シアーブラウン」「シアーグレー」の2色も登場予定。機能性と美しさを両立した新色展開で、毎日のブラ選びがさらに楽しくなりそうです♪

豊富なショーツラインナップで自分らしく♡

「グラモアブラ」は、好みのショーツとセットアップで楽しめるのも嬉しいポイント。スタンダード、タンガ、レーシーヒップハング、サニタリーなど全18色展開に加え、10周年記念の「マーメイド」カラーも登場。

デザイン性と機能性の両立で、日常にときめきをプラスしてくれます。

グラモアブラ

価格：5,280円

サイズ：A70～75、B65～75、C～G65～80

スタンダードショーツ／デザインショーツ／レーシーヒップハングショーツ／タンガ／サニタリー／総レースショーツ／なめらかフィットショーツ

価格：各1,980円

サイズ：M／L／LL（タンガのみM、L）

カラー（すべて共通）：18色＋10周年記念カラー「マーメイド」（スタンダード・デザイン・タンガのみ）

【販売スケジュール】

第1弾：2025年10月3日 予約開始 → 10月15日 発送予定

第2弾：2025年10月30日 発売予定

未来へ続く、“美しさを育む”グラモアの想い

10年間で多くの女性たちに寄り添い続けた「グラモアブラ」。その根底にあるのは、“どんな時も自分を好きでいられる美しさ”を育む想いです。

新しいカラーとともに、あなたの毎日に自信とときめきを添えてくれるはず。次の10年も、グラモアと一緒に前向きな自分を楽しんでみませんか？♡