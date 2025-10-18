XG、“ニュー衣装”で「ガルアワ」初出演 アーティストトップバッターに大きな歓声【ガルアワ2025AW】
【モデルプレス＝2025/10/18】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
【写真】XG、ヘルシーな肌見せ衣装姿
XGは、この日のアーティストステージのトップバッターとして登場。モニターに「XG」の文字が映ると会場からは大きな歓声が上がり、会場の熱量が高まる中、楽曲「GALA」で華やかに幕を開けた。
JURIN（ジュリン）が猫耳に白のドレスをあわせたガーリーなスタイル、HINATA（ヒナタ）が黒のジャケットをあわせたクラシカルなスタイルなど、それぞれが個性溢れる衣装を披露したXG。MCでは「『GirlsAward』初出演、そしてトップバッターということで、これからどんなファッションショーが待っているのかすごくわくわくしますね」と話し、「実は衣装、『GirlsAward』のファッションショーの雰囲気に合わせて着てみました。ニュー衣装になります」とアピールした。
最後には、「SOMETHING AIN’T RIGHT」「WOKE UP」を続けて披露し、ステージ全体を使ったパフォーマンスで圧倒。「配信もあるということなので、画面の前の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう！」と声を掛けるなど、どこにいるファンも置いていかないステージで、アーティストライブを大きく盛り上げた。
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）
overture
M1 GALA
M2 SOMETHING AIN’T RIGHT
M3 WOKE UP
【Not Sponsored 記事】
