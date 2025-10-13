「まるで全身エステ帰りのようなすべすべ肌に」美容通が愛用している「粉末状の入浴剤」

一朝一夕にはいかないボディの保湿。続けることが肝心だから、テクスチャーや香りなど、使用感の心地よさがセレクトの基準に。なかでもモデルやヘアメイク、美容師など日々コスメ業界の第一線で活躍するプロたちに「変化を感じた」アイテムを聞き込み。 ※クレジットのないアイテムはご本人私物です。







「入浴剤としても泥パックとしても」

CLAYD/clay powder

「粉末状のクレイを入浴剤として使用すると、全身がエステ後のようにすっきりすべすべに。少し粘度を強めて泥パックとして使うと、肌が顕著にトーンアップ。少々手間はかかるのですが、その工程も含めて気合を入れたい大事な日のスペシャルケアとしてとり入れています」（フリーランスPR・曽根加南子さん）





「肌のごわつきを感じたら」

LA BRUKET/body scrub

「化粧水が浸透しにくいときや、かかとやひじなどのガサガサを感じたときはコレの出番。抗酸化物質とビタミンE入りで、もとからヘルシーな素肌づくりをサポート。天然の海塩スクラブやヴィーガン成分を使用している背景にも好感を持てます。ハーブの香りで癒し効果も抜群。」（モデル・江本るり恵さん）







「一晩で肌をフルチャージ」

MARTINA/cream mask

「極度の乾燥肌なので、冬場はとくにかさつきやすく、肌が元気ないなと感じることも多々。そんなときは洗顔後にこのMARTINAの7ハーブマスクを厚めに塗って洗い流すと、肌にハリが戻ってくる。継続づかいにも適していますが、個人的には即効性を感じるため、あえてここぞのときに使うようにしています」（コスメキッチンプレス・名越恵里奈さん）







「だから肌の調子がいい」

